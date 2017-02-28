重发-《全球汇市》美元因寄望刺激计划而持稳，市场等待特朗普讲话

(重发以调整格式) * 特朗普考虑大规模增加军费的消息提振美元 * 投资者等待特朗普在国会的讲话以寻找更多线索 * 英镑走势艰难，之前英镑因英国退欧担忧重燃而下跌 路透东京2月28日 - 美元周二盘初持稳，特朗普总统可能推出大规模经济刺激方案并谋 求“历史性”地增加军费，给美元带来提振。 白宫一预算官员周一称，美国总统特朗普特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下 一财年的国防部开支提高540亿美元。 “有关军费和基建支出的言论引发了人们对今日稍晚特朗普国会讲话的期待，这提振了 美元和美债收益率，”巴克莱的资深外汇策略师Shin Kadota说。 但这对美元的提振有限，因为增加军费的同时会削减相同规模的非国防开支，包括大幅 缩减对外援助。 此外，投资者在今日稍晚特朗普讲话前也采取观望态度，这限制了美元走势，并压抑了 整体市场交投活动。 在特朗普去年11月赢得美国大选后不久，美元大幅上涨，因市场预计他将推出大规模财 政刺激措施和通货再膨胀计划。但由于特朗普政府尚未确定政策细节，美元近来走软。 “特朗普演说能让美元涨多少仍有待观察，因市场最关注的税制改革的细节恐怕要等到 3月才会出炉，”巴克莱的Kadota表示。 美元指数 延续上日温和涨势，日内上涨0.1%至101.170，海外市场一度低见100. 690。 美元兑日圆 持稳于112.730，上日上涨0.7%，但隔夜也曾跌至18日低点111.920。 欧元兑美元 小跌至1.0583，脱离上日所及一周高点1.0631。 对法国总统大选的担忧略有缓解，帮助支撑欧元，欧元上周曾跌至一个半月低位1.0494 美元。 英镑兑美元 报1.2442美元，上日曾下滑至12日低位1.2384美元，因苏格兰可能 进行另一场独立公投，增添了人们对正准备退欧的英国前途的担忧。 澳元 和新西兰元 几无变动，分别报0.7675美元和0.7186美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0579 1.0585 -0.06 +0.63 1.0513 美元/日圆 112.63 112.67 -0.04 -3.63 116.87 欧元/日圆 119.14 119.30 -0.13 -3.25 123.14 美元/瑞郎 1.0095 1.0087 +0.08 -0.82 1.0178 英镑/美元 1.2426 1.2442 -0.13 +0.73 1.2336 美元/加元 1.3193 1.3180 +0.10 -1.76 1.3430 美元/离岸人民币 6.8624 6.8615 +0.01 -1.58 6.9726 澳元/美元 0.7670 0.7671 -0.01 +6.31 0.7215 新西兰元/美元 0.7182 0.7190 -0.11 +3.47 0.6941 澳元/日圆 86.390 86.440 -0.06 +2.45 84.320 新西兰元/日圆 80.880 81.020 -0.17 -0.36 81.170 英镑/日圆 139.97 140.21 -0.17 -2.81 144.02 澳元/新西兰元 1.0678 1.0666 +0.11 +2.84 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)