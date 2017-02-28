重发-中大期货：铜价在多因素影响下将呈高位宽幅振荡走势

(重发以删除多余符号) 以下内容节选自2月28日的《期货日报》：

虽然智利Escondida铜矿罢工与自由港印尼Grasberg铜矿停产对铜价产生利多作用，但3月美联储加息概率上升，加之国内下游需求持续疲软，基本金属反弹将受到抑制。3月铜价将在多因素的影响下呈高位宽幅振荡走势。

虽然当前供给端状况频出，利好铜价，但考虑到国内下游需求持续疲软、美联储加息频率加快、中国货币政策稳中趋紧、美国经济持续好转支撑美元指数走强等因素的影响，我们认为，3月内外铜价将呈高位宽幅振荡态势。在操作上，短线适宜波段操作，中长线多单可少量持有。(完)

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