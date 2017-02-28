重发-中大期货：铜价在多因素影响下将呈高位宽幅振荡走势

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
(重发以删除多余符号) 以下内容节选自2月28日的《期货日报》：
虽然智利Escondida铜矿罢工与自由港印尼Grasberg铜矿停产对铜价产生利多作用，但3月美联储加息概率上升，加之国内下游需求持续疲软，基本金属反弹将受到抑制。3月铜价将在多因素的影响下呈高位宽幅振荡走势。
虽然当前供给端状况频出，利好铜价，但考虑到国内下游需求持续疲软、美联储加息频率加快、中国货币政策稳中趋紧、美国经济持续好转支撑美元指数走强等因素的影响，我们认为，3月内外铜价将呈高位宽幅振荡态势。在操作上，短线适宜波段操作，中长线多单可少量持有。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选