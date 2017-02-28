更新版 1-中国汇市：人民币连五日小幅收升，交投意愿寡淡静待特朗普讲话

* 人民币连五日小幅收升，本月升值0.13% * 实需之外市场缺乏交投意愿 * 汇价料延续当前横向震荡走势 * 静待美国总统特朗普晚间讲话 * 掉期曲线上移，因境外机构参与预期 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。 他们并表示，目前不管是离岸还是在岸市场，各方对人民币的交投兴趣持续下降。此外，昨日外管局称境外机构投资者可参与外汇衍生品业务，今日境内美元掉期曲线上移，离在岸一年期掉期点差继续收窄。 “spot（即期）真的很无聊，短时间内应该没什么机会，感觉市场交易意愿都不高，不过这应该是央行喜欢的样子。”一外资行交易员称。 亦有中资行交易员表示，境外机构投资者可参与外汇衍生品业务对即期市场没有明显影响，但是推升了境内美元掉期曲线，一年期掉期一度升至1,465点，创一年半新高。 中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。 针对市场猜测的在华外资利润会出疑虑，中国央行官方微博周二称，外商投资企业可以正常办理利润汇出。中国已实现经常项目可兑换，真实合规的经常性国际支付和转移，包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移，凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理。 全球汇市方面，日圆是周二全球主要发达国家货币中唯一出现大幅波动的货币，兑美元和欧元上涨约0.33%，因投资者在美国总统特朗普国会讲话之前寻求避险。 有迹象表明，特朗普将利用此次讲话透露针对中产阶级减税计划、以及使美国企业更具全球竞争力的一些要点。这帮助美元在周一纽约时段扳回跌幅。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.8689 6.8714 0.04% 中间价 6.875 6.8814 0.09% 成交额 184.14亿美元 189.91亿美元 日内波动幅度(pips) 56 日低6.8726 日高6.867 今年以来升贬幅度 1.17% 2005年汇改以来升贬幅度 20.49% 一年期美元/人民币掉期 1385 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8567 6.8625 一年期NDF 7.075 7.088 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8692；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2781、6.1116和8.5411。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/张喜良)