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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 12:03 BJT

重发-全球贵金属：2月27日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

 (重发以加上直接提取码)
    路透2月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周一黄金持仓持平上周五，同
期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      的白银持仓亦持平。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)      日期      变动      增减
    SPDR      27,044,414.4  2月27日      27,044,414.4    2月24日       0.0      0.00%
    iShares  335,281,593.4  2月27日     335,281,593.4    2月24日       0.0      0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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