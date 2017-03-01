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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 12:29 BJT

重发-《全球汇市》美元在特朗普讲话后守住涨幅，受美联储3月升息预期支撑

 (重发以调整表格格式)
    * 特朗普讲话未就刺激措施给出新细节
    * 美联储官员评论引发3月升息预期
    * 市场对中国数据反应不大

    路透东京3月1日 - 美元周三在亚洲交易时段上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED
)官员讲话引发对于本月升息的预期，盖过了美国总统特朗普讲话的影响；特朗普的讲话中
基本未就刺激政策提供细节。
    
    美元兑日圆      报113.16，较纽约尾盘水准上涨0.35%；欧元兑美元      下滑0.1%
至1.0565。
    
    美元指数      最新上涨0.1%，报101.45。
    
    在备受外界期待的演说中，美国总统特朗普称他对美国移民体系全面进行改革，并誓言
为中产阶层大幅减税，但却未提供任何细节。
    
    “没有提到减税和支出的规模和日程表。他只是重复之前说过的话，”三井住友银行首
席分析师宇野大介表示。
    
    “因此美元可能因为失望情绪被抛售，但实际上今天上午美联储官员的一系列讲话盖过
了特朗普的影响，”他并称。    
    
    美元稍早曾上涨，因之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可
能加息的预期。
    
    美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国
总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。            
    
    旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通
胀上升，3月会议很可能讨论升息。
    
    货币市场期货             目前显示，3月升息机率约为70%，周初时约为30%或更低。

    周二公布的数据显示，第四季美国经济增长步伐放缓，与初值一致，看似仍在适度增长
的轨道上。            
    
    2月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)增幅高于预期            ，澳元对此反应温
和。
       
    澳元兑美元        报0.7666美元，日内上涨0.2%。
    
    墨西哥披索兑美元        几无变动，报20.097披索，未受特朗普演讲的太大影响。墨
西哥披索被视为最易受特朗普贸易保护政策和严厉措辞的影响。
    
    一些分析师称，尽管特朗普的演讲缺少经济政策细节，但在其就职后躁动不安的这一个
月，这次演讲似乎还是带来正面影响。
    
    三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera说道，“相较于推特上的‘坏特朗普’，今天
展示的是‘好特朗普’。”
    
                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0555  1.0575  -0.19  +0.40  1.0513
    美元/日圆                   113.42  112.75  +0.59  -2.95  116.87
    欧元/日圆                   119.74  119.25  +0.41  -2.76  123.14
    美元/瑞郎                   1.0078  1.0056  +0.22  -0.98  1.0178
    英镑/美元                   1.2371  1.2380  -0.07  +0.28  1.2336
    美元/加元                   1.3304  1.3299  +0.04  -0.94  1.3430
    美元/离岸人民币                6.8664  6.8549  +0.17  -1.52  6.9726
    澳元/美元                   0.7660  0.7657  +0.04  +6.17  0.7215
    新西兰元/美元               0.7149  0.7190  -0.57  +3.00  0.6941
    澳元/日圆                   86.890  86.330  +0.65  +3.05  84.320
    新西兰元/日圆               81.080  81.070  +0.01  -0.11  81.170
    英镑/日圆                   140.31  139.55  +0.54  -2.58  144.02
    澳元/新西兰元               1.0713  1.0642  +0.67  +3.18  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
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