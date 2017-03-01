重发-《全球汇市》美元在特朗普讲话后守住涨幅，受美联储3月升息预期支撑

(重发以调整表格格式) * 特朗普讲话未就刺激措施给出新细节 * 美联储官员评论引发3月升息预期 * 市场对中国数据反应不大 路透东京3月1日 - 美元周三在亚洲交易时段上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED )官员讲话引发对于本月升息的预期，盖过了美国总统特朗普讲话的影响；特朗普的讲话中 基本未就刺激政策提供细节。 美元兑日圆 报113.16，较纽约尾盘水准上涨0.35%；欧元兑美元 下滑0.1% 至1.0565。 美元指数 最新上涨0.1%，报101.45。 在备受外界期待的演说中，美国总统特朗普称他对美国移民体系全面进行改革，并誓言 为中产阶层大幅减税，但却未提供任何细节。 “没有提到减税和支出的规模和日程表。他只是重复之前说过的话，”三井住友银行首 席分析师宇野大介表示。 “因此美元可能因为失望情绪被抛售，但实际上今天上午美联储官员的一系列讲话盖过 了特朗普的影响，”他并称。 美元稍早曾上涨，因之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可 能加息的预期。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国 总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通 胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货 目前显示，3月升息机率约为70%，周初时约为30%或更低。 周二公布的数据显示，第四季美国经济增长步伐放缓，与初值一致，看似仍在适度增长 的轨道上。 2月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)增幅高于预期 ，澳元对此反应温 和。 澳元兑美元 报0.7666美元，日内上涨0.2%。 墨西哥披索兑美元 几无变动，报20.097披索，未受特朗普演讲的太大影响。墨 西哥披索被视为最易受特朗普贸易保护政策和严厉措辞的影响。 一些分析师称，尽管特朗普的演讲缺少经济政策细节，但在其就职后躁动不安的这一个 月，这次演讲似乎还是带来正面影响。 三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera说道，“相较于推特上的‘坏特朗普’，今天 展示的是‘好特朗普’。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0555 1.0575 -0.19 +0.40 1.0513 美元/日圆 113.42 112.75 +0.59 -2.95 116.87 欧元/日圆 119.74 119.25 +0.41 -2.76 123.14 美元/瑞郎 1.0078 1.0056 +0.22 -0.98 1.0178 英镑/美元 1.2371 1.2380 -0.07 +0.28 1.2336 美元/加元 1.3304 1.3299 +0.04 -0.94 1.3430 美元/离岸人民币 6.8664 6.8549 +0.17 -1.52 6.9726 澳元/美元 0.7660 0.7657 +0.04 +6.17 0.7215 新西兰元/美元 0.7149 0.7190 -0.57 +3.00 0.6941 澳元/日圆 86.890 86.330 +0.65 +3.05 84.320 新西兰元/日圆 81.080 81.070 +0.01 -0.11 81.170 英镑/日圆 140.31 139.55 +0.54 -2.58 144.02 澳元/新西兰元 1.0713 1.0642 +0.67 +3.18 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)