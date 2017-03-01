重温稿-《中国新债预测》国开行3/5/10年债预测均值分别为3.80%、3.96%和4.09%

* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 * 招标时间：3月2日(周四)14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.77%-3.85%；3.94%-4.01%；4.06%-4.12% * 预测均值：3.80%；3.96%；4.09% 路透上海3月1日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债。路透调查显示，今 日现券走势偏弱，午后收益率上行加重谨慎情绪。不过10年国开债作为利率债主打，基本需求预计仍在，因此 ，上述三期债收益率预测均值仍略低于二级，落在3.80%、3.96%和4.09%。 但也有交易员指出，此前现券向好基础并不牢固，加之美债出现下跌、一季末MPA考核等不利因素，债市 短期预期不佳，不排除明日定位偏高的可能。 华中一银行交易员认为，以10年国开债为例，午后现券收益率上行影响情绪，但考虑到该标的券的较高活 跃度，若届时市场没有大的变化，预计明日新债定位将在现有二级附近。 明日招标三期债为国开行2016年第15期 、18期 和13期 的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 交易员透露，10年国开160213券最新成交在4.12%附近，五年160218券最新在4.0%有成交。中债银行间固 息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五和10年最新收益率为3.8537%、3.9817%和4.066 1%。 农发行今日下午招标增发的一年、五年和10年期固息债，中标收益率分别为3.2556%、3.9790%和4.1647% ；中债农发行债收益率曲线 中，上述期限最新收益率为3.3474%、3.9846%和4.1587%。 明日新债的具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：2016/12/8； 10年：2016/8/25 分销期 3/3-3/6 上市日 3月8日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% -------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)