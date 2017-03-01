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债券 | 2017年 3月 2日 星期四 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行3/5/10年债预测均值分别为3.80%、3.96%和4.09%

    * 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债
    * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元
    * 招标时间：3月2日(周四)14:30-15:30
    * 受访人数：8位(银行、券商)
    * 预测区间：3.77%-3.85%；3.94%-4.01%；4.06%-4.12%
    * 预测均值：3.80%；3.96%；4.09%

    路透上海3月1日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发三、五和10年三期债。路透调查显示，今
日现券走势偏弱，午后收益率上行加重谨慎情绪。不过10年国开债作为利率债主打，基本需求预计仍在，因此
，上述三期债收益率预测均值仍略低于二级，落在3.80%、3.96%和4.09%。

    但也有交易员指出，此前现券向好基础并不牢固，加之美债出现下跌、一季末MPA考核等不利因素，债市
短期预期不佳，不排除明日定位偏高的可能。
    
    华中一银行交易员认为，以10年国开债为例，午后现券收益率上行影响情绪，但考虑到该标的券的较高活
跃度，若届时市场没有大的变化，预计明日新债定位将在现有二级附近。
    
    明日招标三期债为国开行2016年第15期               、18期               和13期               
的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。
    
    交易员透露，10年国开160213券最新成交在4.12%附近，五年160218券最新在4.0%有成交。中债银行间固
息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，三、五和10年最新收益率为3.8537%、3.9817%和4.066
1%。
   
    农发行今日下午招标增发的一年、五年和10年期固息债，中标收益率分别为3.2556%、3.9790%和4.1647%
；中债农发行债收益率曲线             中，上述期限最新收益率为3.3474%、3.9846%和4.1587%。            
    
    
    
    明日新债的具体发行条款如下：

                      2016年第15/18/13期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 
    期限/计息方式   3/5/10年固息
    招标时间        3月2日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          3月6日
    起息日          3年：2016/10/20；5年：2016/12/8；
                    10年：2016/8/25
    分销期          3/3-3/6
    上市日          3月8日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
    -------------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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