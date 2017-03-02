重温稿--台湾货币市场：短率回落低档整理，月初资金情势显宽松惟需求疲软

* 短率回落低档整理 * 月初资金情势较显宽松 * 短票及RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北3月1日 - 台湾银行间短率周三区间偏跌。资金调度人员称，时序迈入月初， 资金情势较显宽松，短率也随着月底效应过去而转趋回归低档区间整理。 他们表示，明日央行存单到期金额高逾9,700亿台币，若央行冲销力道不足，将使银行 间资金水位垫高；惟目前资金需求仍旧疲软，明后两日国际板债券大额交割料对资金调度影 响有限，近期短率有望持续徘徊在低档。 〞一早就到处打电话问有没有需求。〞一位大型银行交易员说。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mi tsui Banking)4.7亿美元国际债交割、3日苹果10亿美元国际债交割、9日沃达丰<V OD.L>3.7亿美元国际债交割及14日康卡斯特(Comcast)10.05亿美元国际债交割。 本地时间 17:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.760 30.650 台湾加权股价指数<.TWII 9,674.78 9,750.47 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.250% 0.170-0.260% --一周拆款利率区间 0.172-0.400% 0.170-0.415% --两周拆款利率区间 0.190-0.400% 0.170-0.430% **票券商资金缺口小** 短票方面，票券商交易员指出，由于最近资金缺口不大，短票成交以到期续作为主，交 投利率也靠向区间低位。 他们也称，明起距离本提存期底只剩两个交易日，银行间虽有买票需求，但以月内天期 为优先，对跨月短票交投态度较为谨慎。 〞银行在提存底先做月内的，跨月要看后续风向如何。〞一位大型银行交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.38-0.39%，少数成交在0.40 %，交投向区间低位靠拢。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.397%，区间在0.27-0.41%， 成交量为63.69亿台币；前日加权平均利率在0.395%，区间在0.27-0.44%，成交量为82.31亿 台币。 台湾央行周三发行1,134亿台币定存单，发行余额增1,002亿台币。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)3,335.3亿台币，其中周四存单到期金额9,795.3亿 、周五则为3,408亿台币；周一、周二因假期休市。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备负438亿台币，累计超额准备达到1兆(万 亿)2,801亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,182亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，虽然本周有大额国际板债券交割变数，但目前 并没有听到寿险明天要走钱，月初宽松态度明显缓和市场对大额国际债交割的担忧，短线RP 利率将盘旋在既有区间。 他们指出，目前券商间资金缺口仍小，到期续作就足以因应调度需求，月初感觉市场资 金较为宽裕，令RP利率持在区间内盘整。 “早上就顺顺敲完就关门。”一位大型证券交易员说。 另位大型票券商交易员也称，为因应季底紧缩因素，已提前避开资金落点季底，持续以 较高利率承作跨月天期RP，该利率约较月内公债及公司债RP高出2-3个基点。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.32-0.33%；月内公司债附买回利率 主要落在0.42-0.43%；以上成交利率皆回到上月初的水准。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率主要落在0.25-0 .28%，跨月则成交在0.30-0.32%；月内公司债利率主要成交在0.25-0.33%，跨月则落在0.34 -0.35%。(完) (审校 曾祥进)