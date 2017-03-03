重温稿-台湾货币市场：提存期底短率持稳低档，关注明日一年期定存单标售

* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资金水位，明日一年期定存单得标利率可能持平或略低于上月的0.524%。 台湾央行总裁彭淮南今日稍早表示，这波台币升值主要是外资汇入，因台股现金殖利率 高；而利率调整主要是考量未来的通膨，台湾利率不必然要跟着美国走。 根据柜买中心掌握的发行资讯，至3月中，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿美元国际债交割、3日苹果10亿美元国际债交割、9日沃达丰 3.7亿美元国际债交割及14日康卡斯特(Comcast)10.05亿美元国际债交割。 本地时间 17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.795 30.760 台湾加权股价指数<.TWII 9,691.80 9,674.78 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.169-0.250% 0.172-0.250% --一周拆款利率区间 0.175-0.400% 0.172-0.400% --两周拆款利率区间 0.340-0.390% 0.190-0.400% **跨月短票抢手** 短票方面，票券商交易员指出，为避开资金落点季底，部分短票成交以跨月、跨季为优 先，而今日承作30天期短票即可跨季，成交利率大致落在0.40-0.43%之间。 他们也称，有大行开出0.41%利率承作30天期跨季短票，仅较上月底微扬1个基点，或有 吸引部分交投与其成交，但部分票券商因与大行间的额度已满而无法与其承作。 〞银行买盘蛮积极的，都先作跨月的。〞一位大型票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%，少数成交在 0.40%、0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.388%，区间在0.38-0.40%， 成交量为32.37亿台币；前日加权平均利率在0.397%，区间在0.27-0.41%，成交量为63.69亿 台币。 台湾央行周四发行9,079.8亿台币定存单，发行余额减715.5亿台币。周五存单到期则为 3,408亿台币。 下周央行存单到期总额为1兆(万亿)5,483亿台币，分别为周一5,128亿、周二2,464.5亿 、周三3,577亿、周四2,875亿及周五1,438.5亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备为负115亿台币，超额准备达1兆(万亿)2, 996亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,377亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，由于投信端资金偏多，今日交割三井住友银行 4.7亿美元国际债，并不影响市场资金调度，RP利率依旧维持在既有区间不变。 他们指出，近期资金缺口较小，成交以到期续作为主，而月初银行及投信端资金皆偏松 ，明日交割苹果10亿美元国际债应该也会平顺度过，不致于影响RP利率波动。 “刚有蛮多投信来找券，利率应该会蛮平稳的。”一位大型证券交易员说。 另位大型票券商交易员也称，目前投信端资金较显充裕，带动资金去化需求略显增温， 今日RP利率区间低位交投比重增加。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.32-0.33%；月内公司债附买回利率 主要落在0.42-0.43%；以上利率大致同于上日。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率主要落在0.25-0 .28%，跨月则成交在0.30-0.32%；月内公司债利率主要成交在0.25-0.33%，跨月则落在0.34 -0.35%。(完) (审校 林高丽)