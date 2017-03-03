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货币新闻 | 2017年 3月 3日 星期五 09:27 BJT

更新版 1-《中国重要政经日程》--3月3日-9月

(新增更多两会日程)

=============================今日重要政经日程==========================

3月3日（周五）

--全国政协十二届五次会议在北京召开。

=============================近期重要政经日程==========================

3月4日（周六）

*--上午11时十二届全国人大五次会议将在人民大会堂新闻发布厅举行新闻发布会，由大会发言人就大会议程和人大工作相关的问题回答中外记者的提问。

3月5日（周日）

--十二届全国人大五次会议在北京召开。

3月6日（周一）

*--下午3时人民大会堂新闻发布厅将举行新闻发布会，主题为“政协委员谈促进经济平稳健康发展”。全国政协常委厉以宁、陈锡文等将出席。

3月7日（周二）

*--下午2:30将在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行新闻发布会，主题为“政协委员谈坚定文化自信讲好中国故事”。

3月9日（周四）

*--上午9时将在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行新闻发布会，主题为“政协委员谈惠民生”。

3月23日（周四）

--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。

5月14日（周日）

--至15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开。

9月

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 马蓉；审校 李文科)
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