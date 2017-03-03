更新版 1-《中国重要政经日程》--3月3日-9月

《汇市简讯》欧洲盘初：中国市场未受降评影响
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
(新增更多两会日程)
=============================今日重要政经日程==========================
3月3日（周五）
--全国政协十二届五次会议在北京召开。
=============================近期重要政经日程==========================
3月4日（周六）
*--上午11时十二届全国人大五次会议将在人民大会堂新闻发布厅举行新闻发布会，由大会发言人就大会议程和人大工作相关的问题回答中外记者的提问。
3月5日（周日）
--十二届全国人大五次会议在北京召开。
3月6日（周一）
*--下午3时人民大会堂新闻发布厅将举行新闻发布会，主题为“政协委员谈促进经济平稳健康发展”。全国政协常委厉以宁、陈锡文等将出席。
3月7日（周二）
*--下午2:30将在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行新闻发布会，主题为“政协委员谈坚定文化自信讲好中国故事”。
3月9日（周四）
*--上午9时将在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行新闻发布会，主题为“政协委员谈惠民生”。
3月23日（周四）
--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。
5月14日（周日）
--至15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开。
9月
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 马蓉；审校 李文科)
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。