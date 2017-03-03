更正-《全球汇市》美元指数小跌，由本周劲升涨势拉回

香港个股：天合化工称被证监会勒令停牌，就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
(因译文有误，内文倒数第三段非“将”下滑5.5点，为“下滑”5.5) * 美元指数小跌，本周以来仍上涨1% * 关注周五稍晚叶伦演说对3月升息的支持态度 * 多头忧心为何美元未能上涨更多 路透伦敦3月3日 - 美元连续两天强劲上涨后，周五升势停顿，除了今年以来多项阻挠 美元扩大涨势的因素外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦演说之前的审慎气氛， 亦打压美元表现。 美元本周以来上涨约1%，有望连续第四周录得涨幅，但1月表现低迷，使得美元目前仍 远低于12月美国总统选举后触及的高位。 本周的驱动因素一直是市场对美联储很快将在3月15日升息的预期升温。 这点几乎已在货币市场得到充分反映，而一周前市场认为的升息几率还只有30%，两周 前为不到20%，不过美元兑欧元和日圆仍低于上月企及的高位。 “形势发展显然利多美元，但目前为止美元只是温和上涨，”三菱日联金融集团(MUFG) 的全球市场研究主管Derek Halpenny在报告中写道，该报告罗列了九条理由说明美元为什么 涨幅没那么大。 “我们认为一大关键因素是，欧元兑美元目前在1.0400至1.0500美元的关键技术支撑位 附近，而近期将遇到好几个关键事件风险。” 美联储主席叶伦与副主席费舍尔周五稍晚都将发表谈话，目前外界广泛预期，他们的讲 话以及下周的非农就业数据将是利率猜谜难题的最后一块拼图。到那时，市场还将应付下周 四的欧洲央行会议。 Halpenny及其他人认为，美国长期公债收益率没有大幅上扬，以及特朗普可能不会落实 其承诺的刺激措施和税改计划的担忧，抑制了美元走势。 美元指数 伦敦早盘时段下跌0.1%。 美元兑欧元 从周四美国尾盘触及的1.0495高点跌至1.0517。美元兑日圆JPY= 跌0.1%至114.27。 周四最大的输家是澳元和新西兰元。 这表明对于美国利率更激进上升会对全球需求、对过去几年大规模举债的众多新兴经济 体以及人民币兑美元疲势的影响，存在潜在担忧。 澳元兑美元 周五跌0.25%至0.7552，此前曾触及低点0.7543，创下1月31日以来 最低。澳元兑美元周线跌1.4%，为去年12月中旬以来的最差表现。新西兰元兑美元 跌 0.5%至0.7026。 周四出炉的澳洲贸易数据表现不佳，一些交易员随后指出，AIG服务业指数下滑5.5点， 跌至荣枯分水岭50的下方。 “贸易数据表现不佳，可能有所诱发抛盘，尽管回落势头加强，是由于美联储加息可能 性上升，以及美国股市下跌，”伦敦外汇交易所LMAX分析师在上午的报告中称。 “年内至本周，澳元一直明显表现不俗，但如果美联储按照预期加息，澳元则可能面临 更多不利因素。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0520 1.0506 +0.13 +0.07 1.0513 美元/日圆 114.20 114.38 -0.16 -2.28 116.87 欧元/日圆 120.18 120.17 +0.01 -2.40 123.14 美元/瑞郎 1.0129 1.0131 -0.02 -0.48 1.0178 英镑/美元 1.2231 1.2265 -0.28 -0.85 1.2336 美元/加元 1.3411 1.3389 +0.16 -0.14 1.3430 美元/离岸人民币 6.9027 6.8848 +0.26 -1.00 6.9726 澳元/美元 0.7554 0.7571 -0.22 +4.70 0.7215 新西兰元/美元 0.7026 0.7062 -0.51 +1.22 0.6941 欧元/瑞郎 1.0657 1.0644 +0.12 -0.56 1.0717 欧元/英镑 0.8600 0.8562 +0.44 +0.96 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5232 9.5451 -0.23 -0.59 9.5799 美元/挪威克朗 8.4796 8.4809 -0.02 -1.82 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
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