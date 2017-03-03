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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 18:24 BJT

更正-《全球汇市》美元指数小跌，由本周劲升涨势拉回

 (因译文有误，内文倒数第三段非“将”下滑5.5点，为“下滑”5.5)
    * 美元指数小跌，本周以来仍上涨1%
    * 关注周五稍晚叶伦演说对3月升息的支持态度
    * 多头忧心为何美元未能上涨更多

    路透伦敦3月3日 - 美元连续两天强劲上涨后，周五升势停顿，除了今年以来多项阻挠
美元扩大涨势的因素外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦演说之前的审慎气氛，
亦打压美元表现。
    
    美元本周以来上涨约1%，有望连续第四周录得涨幅，但1月表现低迷，使得美元目前仍
远低于12月美国总统选举后触及的高位。
    
    本周的驱动因素一直是市场对美联储很快将在3月15日升息的预期升温。
    
    这点几乎已在货币市场得到充分反映，而一周前市场认为的升息几率还只有30%，两周
前为不到20%，不过美元兑欧元和日圆仍低于上月企及的高位。
    
    “形势发展显然利多美元，但目前为止美元只是温和上涨，”三菱日联金融集团(MUFG)
的全球市场研究主管Derek Halpenny在报告中写道，该报告罗列了九条理由说明美元为什么
涨幅没那么大。
    
    “我们认为一大关键因素是，欧元兑美元目前在1.0400至1.0500美元的关键技术支撑位
附近，而近期将遇到好几个关键事件风险。”
    
    美联储主席叶伦与副主席费舍尔周五稍晚都将发表谈话，目前外界广泛预期，他们的讲
话以及下周的非农就业数据将是利率猜谜难题的最后一块拼图。到那时，市场还将应付下周
四的欧洲央行会议。
    
    Halpenny及其他人认为，美国长期公债收益率没有大幅上扬，以及特朗普可能不会落实
其承诺的刺激措施和税改计划的担忧，抑制了美元走势。
    
    美元指数      伦敦早盘时段下跌0.1%。
    
    美元兑欧元         从周四美国尾盘触及的1.0495高点跌至1.0517。美元兑日圆JPY=
跌0.1%至114.27。
    
    周四最大的输家是澳元和新西兰元。
    
    这表明对于美国利率更激进上升会对全球需求、对过去几年大规模举债的众多新兴经济
体以及人民币兑美元疲势的影响，存在潜在担忧。
    
    澳元兑美元        周五跌0.25%至0.7552，此前曾触及低点0.7543，创下1月31日以来
最低。澳元兑美元周线跌1.4%，为去年12月中旬以来的最差表现。新西兰元兑美元      跌
0.5%至0.7026。
    
    周四出炉的澳洲贸易数据表现不佳，一些交易员随后指出，AIG服务业指数下滑5.5点，
跌至荣枯分水岭50的下方。
    
    “贸易数据表现不佳，可能有所诱发抛盘，尽管回落势头加强，是由于美联储加息可能
性上升，以及美国股市下跌，”伦敦外汇交易所LMAX分析师在上午的报告中称。
    
    “年内至本周，澳元一直明显表现不俗，但如果美联储按照预期加息，澳元则可能面临
更多不利因素。”
        
                                            纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0520  1.0506  +0.13  +0.07  1.0513
    美元/日圆                   114.20  114.38  -0.16  -2.28  116.87
    欧元/日圆                   120.18  120.17  +0.01  -2.40  123.14
    美元/瑞郎                   1.0129  1.0131  -0.02  -0.48  1.0178
    英镑/美元                   1.2231  1.2265  -0.28  -0.85  1.2336
    美元/加元                   1.3411  1.3389  +0.16  -0.14  1.3430
    美元/离岸人民币             6.9027  6.8848  +0.26  -1.00  6.9726
    澳元/美元                   0.7554  0.7571  -0.22  +4.70  0.7215
    新西兰元/美元               0.7026  0.7062  -0.51  +1.22  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0657  1.0644  +0.12  -0.56  1.0717
    欧元/英镑                   0.8600  0.8562  +0.44  +0.96  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5232  9.5451  -0.23  -0.59  9.5799
    美元/挪威克朗               8.4796  8.4809  -0.02  -1.82  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
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