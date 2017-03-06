重温稿-台湾货币市场：月初短率续处低位，一年期定存单得标利率符合市场预期

* 月初短率续处低位 * 一年期存单得标利率符预期 * 短票及RP利率表现大致持平 记者 詹静宜 路透台北3月3日 - 台湾银行间短率周五续处低位。资金调度人员称，月初资金情势较 显充裕，短率仍旧徘徊既有低档，一年期定存单得标利率也符合市场预期，下周短率料将维 持在目前水准持平整理。 他们表示，今日为本提存期底最后交易日，交投趋于淡静仍以调整积数为主，短率也持 稳在原有区间内，下周迈入新的提存期，资金料延续本周偏多态势，且国际板债券交割变数 较少，预料3月上旬短率仍将盘旋低档，下旬则须留意季底资金紧缩效应陆续浮现。 〞期底大家都想平顺度过就好。〞一位大型银行交易员说。 台湾央行稍早公布，今日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.521% ，符合市场预估区间0.50-0.53%，较前次标售均标低0.3个基点。高标为0.538% 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中，将有3月9日沃达丰3.7亿美元国 际债交割及14日康卡斯特(Comcast)10.05亿美元国际债交割。 本地时间 17:42 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.020 30.795 台湾加权股价指数<.TWII 9,648.21 9,691.80 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.170% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.250% 0.169-0.250% --一周拆款利率区间 0.175-0.400% 0.175-0.400% --两周拆款利率区间 0.380-0.385% 0.340-0.390% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员指出，目前资金调度仍以跨季短票为优先，藉以提前分散资金 落点季底，且月初银行间买票意愿偏强，跨季短票利率仍持在现有区间不变。 他们表示，市场大多谨慎因应季底紧缩效应，纷纷提前预作准备，3月上旬跨季短票利 率料变化不大，下旬季底紧缩因子才会逐渐发酵，届时短票利率才会比较有压力，期间也须 留意外资转趋汇出对资金情势的影响。 〞周五票量例行性偏多，但蛮好消化的。〞一位大型票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.40-0.42%，大致持平上 日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.386%，区间在0.38-0.405% ，成交量为27.37亿台币；前日加权平均利率在0.388%，区间在0.38-0.40%，成交量为32.37 亿台币。 至于上日60天短票成交加权平均利率则在0.416%，区间在0.35-0.44%，成交量为36.68 亿台币。 台湾央行周五发行1,819亿台币定存单，发行余额减1,589亿台币。 下周央行存单到期总额为1兆(万亿)5,483亿台币，分别为周一5,128亿、周二2,464.5亿 、周三3,577亿、周四2,875亿及周五1,438.5亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备为86亿台币，累计超额准备达1兆2,966亿 台币、加计前期1%的超额准备1兆4,347亿台币。 **RP利率盘旋低档** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日交割苹果10亿美元国际债，并不 影响市场资金调度，RP利率依旧盘旋低档。 他们指出，近期资金缺口较小，成交以到期续作为主，月初投信端资金充沛，料下周RP 利率仍续游走低位。 “有寿险昨天走钱，今天还回来要券，现在要找钱不难。”一位大型证券交易员说。 另位大型票券商交易员也称，下周资金情势仍续宽松，因大额国际债交割变数已趋近尾 声，3月上旬资金偏多料RP利率不致于出现太大变化。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.32-0.33%；月内公司债附买回利率 主要落在0.42-0.43%；以上利率大致同于上日。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率月内主要落在0.25-0.3 0%，跨月则成交在0.25-0.32%；月内公司债利率主要成交在0.25-0.33%，跨月则落在0.34-0 .35%。(完) (审校 林高丽)