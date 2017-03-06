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亚洲 | 2017年 3月 6日 星期一 08:29 BJT

更新版 1-《全球重要经济事件一览表》--3月6日-3月13日

(新增3月8日(周三)英国财政大臣哈蒙德公布预算计划) (除特别说明外，均为GMT时间)

3月6日(一)

北京--中国人民大会堂新闻发布厅将举行新闻发布会，主题为“政协委员谈促进经济平稳健康发展”。全国政协常委厉以宁、陈锡文等将出席。(0700)

华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在全美商业经济协会(NABE) 2017年政策会议上发表讲话(2000)。

3月7日(二)

北京--中国将在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行新闻发布会，主题为“政协委员谈坚定文化自信讲好中国故事”(0630)

堪培拉--澳洲央行货币政策会议。

3月8日(三)

--英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)公布预算计划。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100)。

3月9日(四)

北京--中国将在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行新闻发布会，主题为“政协委员谈惠民生”(0100)

法兰克福--欧洲央行管委会会议，会后宣布利率决议。

3月10日(五)

暂无重要经济事件。

3月13日(一)

悉尼--澳洲央行助理总裁Michele Bullock将在Bloomberg Breakfast发表演说(2130)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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