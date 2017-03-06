更新版 1-中国汇市：人民币收盘小升，购汇情绪略升限制汇价反弹空间

* 人民币收盘小升 * 客盘购汇情绪略有上升 * 大行适度提供美元流动性 * 两会期间汇价会否持稳有待观察 (新增评论和收盘报价) 路透上海3月6日 - 人民币兑美元即期周一收盘小升，但反弹幅度远不及中 间价。交易员称，受上日汇价一度跌破6.90元影响，客盘购汇情绪略有上升，大行适度提供 美元流动性确保汇价基本稳定，“两会”（人大和政协）期间恰逢美联储议息，汇价会否基 本持稳有待观察。 他们并指出，今日市场价弱于中间价逾150点，表明市场有可能从之前的双向区间波动 ，逐渐转向温和贬值预期，这中间还需观察美元指数表现和大行意愿；午后美元指数震荡回 落，但客盘逢低购汇需求仍较多，汇价反弹力度明显受限。 “感觉美联储3月加息已经price in了，对人民币而言是不是现在就开始贬值还不好说 ，但（美元/人民币）价格一旦下来，就有逢低买盘出来，下不去。”一中资行交易主管称 。 另一中资行交易员亦表示，上个星期五汇价跌破此前波动区间，提振市场购汇预期，从 市场表现来看，预计到二季度人民币对美元应该会跌6.9元以下。 两会期间，中国央行官员继续表达对人民币的信心。中国央行副行长易纲就表示，人民 币的稳定地位在过去十年明显上升，未来还将维持这种态势。周一在“两会” 间隙易纲称表示，中国汇率政策框架是稳定的，人民币以供求为基础、参考一篮子货币、有 管理的浮动汇率的框架会坚持。 全球汇市方面，美元周一在亚洲市场下滑，上周美元上涨后投资者锁定获利。市场对美 联储三月份可能加息的预期升温，推动美元上周上涨。据芝加哥商业交易所(CME)的Fed Wat ch工具显示，交易员认为本月升息的机率超过85%，上周初仅为33%左右。 Brown Brothers Harriman的资深外汇策略师Masashi Murata表示，“我们还需要时间 才能获得更多有关特朗普财政刺激措施的细节，”美国经济若没有刺激措施恐怕将难以延续 增长步伐。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.8929 6.898 0.07% 中间价 6.879 6.8896 0.15% 成交额 218.42亿美元 216.16亿美元 日内波动幅度(pips) 114 日低6.8989 日高6.8875 今年以来升贬幅度 0.82% 2005年汇改以来升贬幅度 20.07% 一年期美元/人民币掉期 1315 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8913 6.896 一年期NDF 7.1101 7.1265 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8967； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.3089、6.0653和8.4718。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽/杨淑祯)