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亚洲 | 2017年 3月 6日 星期一 17:03 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘小升，购汇情绪略升限制汇价反弹空间

    * 人民币收盘小升
    * 客盘购汇情绪略有上升
    * 大行适度提供美元流动性
    * 两会期间汇价会否持稳有待观察

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海3月6日 - 人民币兑美元即期周一收盘小升，但反弹幅度远不及中
间价。交易员称，受上日汇价一度跌破6.90元影响，客盘购汇情绪略有上升，大行适度提供
美元流动性确保汇价基本稳定，“两会”（人大和政协）期间恰逢美联储议息，汇价会否基
本持稳有待观察。
    
    他们并指出，今日市场价弱于中间价逾150点，表明市场有可能从之前的双向区间波动
，逐渐转向温和贬值预期，这中间还需观察美元指数表现和大行意愿；午后美元指数震荡回
落，但客盘逢低购汇需求仍较多，汇价反弹力度明显受限。
    
    “感觉美联储3月加息已经price in了，对人民币而言是不是现在就开始贬值还不好说
，但（美元/人民币）价格一旦下来，就有逢低买盘出来，下不去。”一中资行交易主管称
。
    
   另一中资行交易员亦表示，上个星期五汇价跌破此前波动区间，提振市场购汇预期，从
市场表现来看，预计到二季度人民币对美元应该会跌6.9元以下。
    
    两会期间，中国央行官员继续表达对人民币的信心。中国央行副行长易纲就表示，人民
币的稳定地位在过去十年明显上升，未来还将维持这种态势。周一在“两会”
间隙易纲称表示，中国汇率政策框架是稳定的，人民币以供求为基础、参考一篮子货币、有
管理的浮动汇率的框架会坚持。
    
    全球汇市方面，美元周一在亚洲市场下滑，上周美元上涨后投资者锁定获利。市场对美
联储三月份可能加息的预期升温，推动美元上周上涨。据芝加哥商业交易所(CME)的Fed Wat
ch工具显示，交易员认为本月升息的机率超过85%，上周初仅为33%左右。
    
    Brown Brothers Harriman的资深外汇策略师Masashi Murata表示，“我们还需要时间
才能获得更多有关特朗普财政刺激措施的细节，”美国经济若没有刺激措施恐怕将难以延续
增长步伐。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元                 今日           上日          升贬
          即期成交价格               6.8929         6.898          0.07%
                中间价               6.879          6.8896         0.15%
          成交额                  218.42亿美元   216.16亿美元        
              日内波动幅度(pips)      114         日低6.8989    日高6.8875
                今年以来升贬幅度                                      0.82%
          2005年汇改以来升贬幅度                                     20.07%
           一年期美元/人民币掉期          1315                             
                                                                
                                                                     
 离岸人民币市场                       今日           上日                  
                CNH即期              6.8913         6.896                  
         一年期NDF                   7.1101         7.1265                 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8967；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.3089、6.0653和8.4718。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽/杨淑祯)
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