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亚洲 | 2017年 3月 7日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行1/5/10年债预测均值分别为3.24%、4.00%和4.14%

    * 招标品种：国开行1年固息新发债；5/10年固息增发债
    * 期限及招标金额：1年：40亿元(可追加发行不超过30亿元)
    * 5年：60亿元；10年：90亿元
    * 招标时间：3月7日(周二)9:30-10:30
    * 受访人数：8位(银行、券商)
    * 预测区间：3.20%-3.30%；3.96%-4.03%；4.12%-4.17%
    * 预测均值：3.24%；4.00%；4.14%

    路透上海3月6日 - 中国国家开发银行         周二将招标发行一、五和10年三期债。路透调查显示，现
券二级震荡偏弱，午后一级农发新债结果显示机构需求亦一般，预计明日国开债结果亦将接近或稍低于二级市
场，上述三期债收益率预测均值落在3.24%、4.00%和4.14%。
         
    “如果市场不发生大的波动的话，估计需求一般吧，因为下午的农发也积极性不高，”华南一银行交易员
认为，近期市场整体情绪都不太好，包括美联储加息及MPA监管等因素都有一定压制。
            
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、五和10年最新收益率为3.4043%
、3.9993%和4.1509%。
   
    农发行下午招标增发的三年和七年固息债，中标收益率分别为3.8329%和4.2053%，对应投标倍数2.37倍和
3.13倍。中债农发行债收益率曲线             显示，三年和七年期最新收益率为3.8554%和4.1834%。            
    
        
    明日招标新债中一年期品种为该行今年第四期新发债，首场招标结束后，可以向工行、农行和中行追加发
行5亿、20亿和5亿元，用于柜台分销。五年和10年债为2016年第18期               和第13期CN160213=CFX
S，票面利率3.43%和3.05%。
        
    具体发行条款如下：

                     2017年第4期新发债、2016年18/13期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        1年：40亿元；5年：60亿元；10年：90亿元 
                    1年可追加发行不超过30亿元
    期限/计息方式   1/5/10年固息
    招标时间        3月7日上午9:30-10:30
    追加发行时间    3日7日上午10:50-11:10
    招标方式        单一利率/价格(荷兰式)
    缴款日          1年：3月13日；5/10年：3月9日
    起息日          1年：3/13；5年：2016/12/8；10年：2016/8/25
    分销期          1年：3/8-3/13；5/10年:3/8-3/9
    上市日          1年：3/15；5/10年：3/13
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；5年：0.10%；10年：0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
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