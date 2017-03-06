重温稿-《中国新债预测》国开行1/5/10年债预测均值分别为3.24%、4.00%和4.14%

* 招标品种：国开行1年固息新发债；5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：40亿元(可追加发行不超过30亿元) * 5年：60亿元；10年：90亿元 * 招标时间：3月7日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.20%-3.30%；3.96%-4.03%；4.12%-4.17% * 预测均值：3.24%；4.00%；4.14% 路透上海3月6日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期债。路透调查显示，现 券二级震荡偏弱，午后一级农发新债结果显示机构需求亦一般，预计明日国开债结果亦将接近或稍低于二级市 场，上述三期债收益率预测均值落在3.24%、4.00%和4.14%。 “如果市场不发生大的波动的话，估计需求一般吧，因为下午的农发也积极性不高，”华南一银行交易员 认为，近期市场整体情绪都不太好，包括美联储加息及MPA监管等因素都有一定压制。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、五和10年最新收益率为3.4043% 、3.9993%和4.1509%。 农发行下午招标增发的三年和七年固息债，中标收益率分别为3.8329%和4.2053%，对应投标倍数2.37倍和 3.13倍。中债农发行债收益率曲线 显示，三年和七年期最新收益率为3.8554%和4.1834%。 明日招标新债中一年期品种为该行今年第四期新发债，首场招标结束后，可以向工行、农行和中行追加发 行5亿、20亿和5亿元，用于柜台分销。五年和10年债为2016年第18期 和第13期CN160213=CFX S，票面利率3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第4期新发债、2016年18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿元；5年：60亿元；10年：90亿元 1年可追加发行不超过30亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 3月7日上午9:30-10:30 追加发行时间 3日7日上午10:50-11:10 招标方式 单一利率/价格(荷兰式) 缴款日 1年：3月13日；5/10年：3月9日 起息日 1年：3/13；5年：2016/12/8；10年：2016/8/25 分销期 1年：3/8-3/13；5/10年:3/8-3/9 上市日 1年：3/15；5/10年：3/13 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；5年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)