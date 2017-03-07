重温稿-《中国新债预测》五年续发国债中标收益率预测均值3.01%，稍低于二级

* 招标品种：财政部五年续发国债

* 招标金额：200亿元人民币

* 招标时间: 周三(3月8日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商、基金)

* 预测区间：2.95%-3.07%

* 预测均值: 3.01%(按各家机构预测值平均)

路透上海3月7日 - 中国财政部周三将招标续发行五年期固息国债。路透调查显示，两会期间现券走势较平稳，虽然目前收益率点位配置价值受认可，但3月流动性、美联储加息预期等仍压制市场情绪，预计该期国债续发中标收益率将稍低于二级，预测均值落在3.01%。

上海一银行交易员称，今日现券还比较稳定，国开债招标结果则一般，但通常而言国债应好于国开债，预计需求“弱归弱，也不至于太差”。

“(续发标的券170001)二级3.03%位置offer(卖盘)很多，不知道有没有人要来投，博边际可以定得高点吧；国开五年招的偏弱，现在都做流动性比较好的，”上海另一银行交易员称。

国开行周二上午招标的一年期新发债和五、10年固息增发债，中标利率/收益率为3.20%、4.0239%和4.1221%，此前预测均值为3.24%、4.00%和4.14%；对应投标倍数3.78倍、2.25倍和3.32倍。

中债国债到期收益率曲线中，五年期最新收益率为3.0404%。交易员透露，明日续发标的券170001最新成交于3.03%。

该期债为财政部今年第一期国债的第二次续发，票面利率2.88%。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。采用混合式招标方式，标的为价格。

招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至3月9日进行分销；3月13日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，发行手续费为承销面值的0.1%。