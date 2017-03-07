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亚洲 | 2017年 3月 7日 星期二 17:52 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘小幅下跌，美联储加息预期提振购汇情绪

    * 人民币收盘小跌，中间价下调近200点
    * 美联储加息预期提振购汇情绪
    * 大行适度提供美元流动性
    * 两会期间大行料不会放任市场波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京3月7日 - 人民币兑美元即期周二收盘小幅下跌，中间价则大幅下
调近200点。交易员称，美联储3月加息预期逐渐升温，市场购汇情绪又起，大行则适度提供
美元流动性确保汇价基本稳定，“两会”（人大和政协）期间汇价大行料不会放任市场波动
。
    
    他们并指出，如果美联储3月加息，市场可能会猜测今年美元加息三次，年内美元将保
持强势，这将对人民币施加不小的压力；而随着市场情绪的变化，自营盘从上周五开始转为
做多美元，客盘也转为偏购汇。
    
   “这几天购汇情绪被带起来了，结售汇都是偏向购汇一点。只要央行不管，（美元）汇
价就会往上拱一拱。昨天收在6.89多，今天6.9以下就没有人卖。”一中资行交易员称。
    
    另一外资行交易员也指出，即期市场客盘购汇需求小幅上升，自营机构也坐等美联储加
息落地；掉期市场看长端掉期到1,300点水平，也可认为未来一年大概还有近2%的贬值空间
。
    
    稍早前中国央行公布的2月外汇储备余额重返3万亿美元，结束此前连七月下跌，外管局
新闻稿称，随着中国经济增长动能进一步增强，跨境资金流出压力有所缓解，未来外储规模
有望波动中趋稳。中国央行营业管理部主任周学东认为，外汇储备是比较珍贵的资源，要慎
重使用。

    全球汇市方面，美元指数周二在欧洲早盘持稳，在经过两周的上涨后仍然处在12月和1
月所及的高点下方。之前两周里，有关美国升息的预期提振美元走升。
    
    美联储将在3月14-15日会议结束时公布会议决定。美联储主席叶伦上周五表示，如果就
业和通胀数据强劲，本月加息将是合理的决定。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元             今日          上日         升贬
      即期成交价格               6.8987        6.8929       -0.08%
            中间价               6.8957        6.879        -0.24%
      成交额                  207.37亿美元  218.42亿美元       
          日内波动幅度(pips)       86        日低6.9049   日高6.8963
            今年以来升贬幅度                                    0.74%
      2005年汇改以来升贬幅度                                   19.97%
       一年期美元/人民币掉期          1325                           
                                                          
                                                               
 离岸人民币市场                   今日          上日                 
            CNH即期              6.8969        6.9016                
     一年期NDF                   7.1137        7.123                 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8995；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.3029、6.0541和8.4345。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 张喜良/杨淑祯)
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