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亚洲 | 2017年 3月 8日 星期三 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：大银行略降利率去化资金，短票及RP利率均无大变化

    * 资金去化不易，大行略降利率
    * 考量FED升息，短票利率不变
    * RP市场资金充沛，利率持稳

     记者 罗两莎
    路透台北3月7日 - 台湾银行间短率周二略走低。资金调度人员称，因今天市场资金非
常多，惟需求依旧不振，因资金去化不易，一大型银行调降对票券商拆款利率，希望能藉此
刺激需求。
    
    他们表示，今天市场两家大型银行都有提供拆借，但因是月初各银行几乎没有什么拆借
需求，仅见票券商在市场上拿钱；利率则略下滑。
    
    〞钱爆炸的多！银行都没有什么需求啊。〞一大型银行资调人员说。
    
    他并称，今天市场资金非常多，利率无法拉高，但也无法再杀低，一周维持在上日0.38
%水准。
    
    另一大型银行资调人员则称，今天有提供拆款资金，但没有太大的需求，因此把对票券
商的一周拆款利率自上日的0.40%下调为0.38%，银行则维持0.36%不变。
    
    〞钱还是多啊，但早上电话都稀稀落落的，有要钱的人赶快来吧！〞前述大型银行资调
人员说。
   
    一中型民营银行资调人员则称，先前有在市场上提供低利资金的外商银行，随美国联准
会月中升息机率升息，且外资汇出，近日外银可提供的资金已不像先前稳定且充裕。
    
    两位大型票券公资调人员均指出，今天市场钱非常多，银行到处打电话推销资金，利率
则较大型银行略低，七天期做在0.36-0.37%。    
    
 本地时间 17:25                   今日报价                上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                  0.174% 
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间          0.173-0.250%             0.173-0.250%  
   --一周拆款利率区间          0.173-0.380%             0.173-0.400%  
   --两周拆款利率区间          0.340-0.390%             0.173-0.390%
 
    **短票利率大致持平**
    
    短票方面，票券商交易员表示，今天市场资金依旧非常宽松，但考量中旬美国FED可能
会升息，加上季底因素，目前大家都不敢太大意，利率大致维持不变。
       
    〞还是很多钱啊，多到太离谱了，但月中美国可能升息，大家都战战兢兢、步步为营，
尽量拿跨季的钱。〞一大型票券商交易员说。
           
    今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.40-0.43%，上日在0.40
-0.42%，少数成交在0.43%。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.397%，区间在0.27-0.44%，
成交量为51.96亿台币；前日加权平均利率在0.382%，区间在0.35-0.45%，成交量为46.26亿
台币。
    
    而上日60天短票成交加权平均利率则在0.412%，区间在0.35-0.43%，成交量为18.01亿
台币。前日加权平均利率在0.419%，区间在0.35-0.44%，成交金额为134.17亿。

    台湾央行周二发行2,464.5亿台币定存单，发行余额未增减。
    
    本周央行存单到期总额为1兆(万亿)5,483亿台币，本周余日到期存单分别为：周三3,57
7亿、周四2,875亿及周五1,438.5亿。
       
    拆款中心资料显示，周二银行超额准备为负101亿台币，超额准备则为负109亿台
币、加计前期1%的超额准备1,220亿台币。 
     
                  
    **RP利率大致持稳**
        
    债券附买回(RP)市场方面，交易员称，今天银行和投信公司资金均偏多，且随国际板债
券交割近尾声，RP利率松动，高位有下调，低位成交渐多。
    
    一大型票券商交易员则称，随国际板债券交割大致结束，这两天日子比较好过，但本月
底是季底，接下来必须努力安排跨季的资金。
    
    〞缺口永远是为跨季而开，短的丢掉，接跨季的钱；要不然过不久又要开始哭(忧缺资
金)了。〞前述大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券交易员则表示，今天利率低位成交渐多，且大都在0.40%以下，因而先淘
汰高利率的，〞有客户还开到0.40%多，我就让他先回家了。〞
  
    在证券商方面，两位大型证券商交易员均称，今天市场资偏多，利率大致持稳。
       
    近期发行外币债方面，本周交割的债券有：周三为COMMERZBANK Aktiengesellschaft发
行30年期美元计价债券，金额1.25亿美元；周四(9日)则有沃达丰3.7亿美元；下周
则为14日康卡斯特(Comcast)发行10.05亿美元。     
     
    今日证券商与金融机构短天期公债RP利率与上日水准相同，主要落在0.32-0.33%；而月
内公司债附买回利率在0.42-0.43%，上日亦同。
    
    在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期主要落在0.25-0
.26%，上日亦在此水准；而月内利率与上日相同，主要落在0.30-0.31%，跨月成交在0.33%
，上日则在0.32%；月内公司债利率主要成交在0.33%，上日在0.30-0.33%，另跨月则落在0.
35-0.40%，上日则在0.34%。(完)

 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)
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