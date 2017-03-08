更新版1-台湾金融：下次两岸金融三会由对岸主办，将积极支持--金管会主委

* 下次两岸金融三会将由对岸主办

* 金管会称台股大户资金量能增温

* 银行及寿险对欧盟曝险上兆台币

* 检查局查获永丰金控旗下租赁海外受信缺失 (新增金管会主委更多谈话内容)

路透台北3月8日 - 台湾金管会主委李瑞仓周三称，下次两岸银行、证券和保险“金融三会”将由对岸主办，主控权不在台湾，对岸办理一定会积极支持，不过两岸金融往来不见得要透过固定形式的两岸金融三会，也可透过其他会议形式来交往。

李瑞仓今日在立法院财委会备询时作出以上表述。同时他也重申，现在两岸金融对口单位沟通没有困难。

面对质询金融周边单位负责人访陆交流的态度，他回应称，“当然赞成，而且是支持。”

去年5月民进党新政府就任以来，原本每年举办一次的两岸银行、保险及证券等监理平台会议暂停一次。

**台股大户回流**

此外，李瑞仓表示，这两天台股成交量萎缩，确实跟外资观望有关，但有一个好现象，资金大户(指大额交易自然人)不管在人数及资金上都对投入台股有成长。

“(台股)有个好现象，就是大户回来了。”他说。

根据金管会统计，2016年12月至2017年2月，集中市场季成交值1亿至5亿台币有4,217人，至于5亿台币以上也有436人；同期间柜买市场季成交值1亿台币以上也有1,793人，这些数据皆较上季成长。

至于此前券商网路攻击事件，证交所董事长施俊吉指出，今年4月之前券商一定要有防范DDoS(网路阻断服务攻击)的流量清洗机制。

施俊吉也说，虽然台股近日成交量降温，但2月台股成交量比1月成长近50%，这跟台湾经济景气灯号已连亮七个绿灯有关，且央行总裁彭淮南日前也说，外资投入亚洲50亿美元，有30多亿美元投资台湾。

台湾股市周三连续第三日收涨。分析师表示，随着买盘陆续低接，带动台股狭幅震荡后收高，其中大型权值股台积电跌深反弹及金融股续扬皆扮演重要撑盘角色，后续料在月线(9717点)上方盘整，观望国际股市释出进一步指引。

**银行/寿险欧盟曝险上兆**

立委担忧今年最大“黑天鹅”可能是欧盟解体，据金管会统计，银行业对欧盟曝险金额为8,468亿台币、保险业则对欧盟曝险为1,748亿台币。

李瑞仓指出，去年金管会已针对金融业进行压力测试，压力测试包括欧盟会否解体这只“黑天鹅”，测试结果是金融业还是可以因应的。