更新版 1-中国汇市：人民币放量收跌至近两月新低，贸易惊现逆差冲击CNH大跌

* 人民币随中间价收跌至近两月新低，成交放量 * 客盘购汇情绪略有上升，大行适度提供美元流动性 * 2月贸易逆差冲击市场情绪 * 离岸CNH大跌逾200点，两地汇价再度结束倒挂 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月8日 - 人民币兑美元即期周三放量收跌至近两月新低。交 易员称，2月贸易数据事隔三年后首见逆差，对离岸市场造成一定冲击；午后受离岸人民币 CNH=D3大跌逾200点带动，境内人民币亦收跌，成交量扩大近三成。 他们并指出，日内人民币波动幅度并不大，而美联储加息预期升温则提振了客盘的购汇 情绪。但由于欧洲、亚洲的风险事件较多，美元指数上升空间可能并不大；因此，尽管有短 期因素扰动，人民币对一篮子货币可能还将保持稳定。 “今天数据影响比较大，境外（美元）冲得蛮高的，下午客户的购汇情绪就又起来了， 买盘多了些。”一中资行交易员称。 亦有外资行交易员表示，除了贸易逆差之外，两会期间政府工作报告对汇率的态度，加 上今天中间价破6.9，都影响市场对汇率的预期。 “贸易出现了逆差，加上政府工作报告没提稳定汇率，只提汇率市场化，这可能对市场 情绪有一定影响。”一外资行交易员称。 中国海关总署周三公布，以美元计价2月出口同比下降1.3%，进口CNIMP=E CI同比增长38.1%;贸易逆差为91.48亿美元，为2014年2月以来首次出现逆差， 且远逊于路透预估中值的顺差257.5亿美元。 全球汇市方面，美元周三持稳，在周五美国非农就业报告公布前，投资者普遍持观望立 场。而欧洲央行(ECB)将在该数据公布前召开政策会议。 “美元上行空间似乎有限，因市场基本上已经消化了对3月加息的预期，现在焦点转向 今年美联储会加息多少次，”IG Securities的资深汇市分析师Junichi Ishikawa称，“市 场现关注美联储今年是否会加息三次，周五的就业数据将提供重要线索。” 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 即期成交价格<CNY=C 6.907 6.8987 -0.12% FXS> 中间价 6.9032 6.8957 -0.11% 成交额<CNYSPTVOL=C 260.87亿美 207.37亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 118 日低6.9104 日高6.89 86 今年以来升贬幅度 0.62% 2005年汇改以来升贬 19.83% 幅度 一年期美元/人民币 1339 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.9188 6.8928 一年期NDF<CNY1YNDF 7.1435 7.1125 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9041； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.2905、6.0691和8.421。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/乔艳红)