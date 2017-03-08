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亚洲 | 2017年 3月 8日 星期三 17:48 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币放量收跌至近两月新低，贸易惊现逆差冲击CNH大跌

    * 人民币随中间价收跌至近两月新低，成交放量
    * 客盘购汇情绪略有上升，大行适度提供美元流动性
    * 2月贸易逆差冲击市场情绪
    * 离岸CNH大跌逾200点，两地汇价再度结束倒挂

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京3月8日 - 人民币兑美元即期周三放量收跌至近两月新低。交
易员称，2月贸易数据事隔三年后首见逆差，对离岸市场造成一定冲击；午后受离岸人民币
CNH=D3大跌逾200点带动，境内人民币亦收跌，成交量扩大近三成。

    他们并指出，日内人民币波动幅度并不大，而美联储加息预期升温则提振了客盘的购汇
情绪。但由于欧洲、亚洲的风险事件较多，美元指数上升空间可能并不大；因此，尽管有短
期因素扰动，人民币对一篮子货币可能还将保持稳定。

   “今天数据影响比较大，境外（美元）冲得蛮高的，下午客户的购汇情绪就又起来了，
买盘多了些。”一中资行交易员称。
    
    亦有外资行交易员表示，除了贸易逆差之外，两会期间政府工作报告对汇率的态度，加
上今天中间价破6.9，都影响市场对汇率的预期。
    
    “贸易出现了逆差，加上政府工作报告没提稳定汇率，只提汇率市场化，这可能对市场
情绪有一定影响。”一外资行交易员称。
    
    中国海关总署周三公布，以美元计价2月出口同比下降1.3%，进口CNIMP=E
CI同比增长38.1%;贸易逆差为91.48亿美元，为2014年2月以来首次出现逆差，
且远逊于路透预估中值的顺差257.5亿美元。

    全球汇市方面，美元周三持稳，在周五美国非农就业报告公布前，投资者普遍持观望立
场。而欧洲央行(ECB)将在该数据公布前召开政策会议。
    
    “美元上行空间似乎有限，因市场基本上已经消化了对3月加息的预期，现在焦点转向
今年美联储会加息多少次，”IG Securities的资深汇市分析师Junichi Ishikawa称，“市
场现关注美联储今年是否会加息三次，周五的就业数据将提供重要线索。”
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 即期成交价格<CNY=C     6.907        6.8987      -0.12%
               FXS>                             
   中间价              6.9032        6.8957      -0.11%
 成交额<CNYSPTVOL=C  260.87亿美   207.37亿美元      
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      118       日低6.9104   日高6.89
                                                   86
   今年以来升贬幅度                                0.62%
 2005年汇改以来升贬                               19.83%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         1339                        
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日          上日              
   CNH即期     6.9188        6.8928             
 一年期NDF<CNY1YNDF    7.1435        7.1125             
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9041；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.2905、6.0691和8.421。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/乔艳红)
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