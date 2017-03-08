重温稿-《中国新债预测》国开行3/7年债预测均值分别为3.87%和4.21%

* 招标品种：国开行3/7年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；7年：30亿元 * 招标时间：3月9日(周四)14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、基金) * 预测区间：3.80%-3.95%；4.17%-4.25% * 预测均值：3.87%%；4.21% 路透上海3月8日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年、七年固息债。路透调查显示，受2 月进口数据大超预期影响，周三午后现券收益率加速上行，从当日国债、农发债招标情况来看一级亦降温，预 计明日国开债招标需求一般，两期债中标收益率预测均值分别落在3.87%和4.21%。 北京一银行交易员称，下午现券收益率上行较多，明天不排除进一步走弱，“估计需求不怎么样。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、五、10年期固息债，中标收益率分别为3.3286%、4.0784%和4. 2466%，投标倍数为2.67倍、2.48倍和4.44倍，其中五年、10年期定位高于增发标的券上日估值。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、七年最新收益率为3.8932%和4. 1894%。 明日招标的两期债分别为国开2016年第15期 和2017年第1期 的增发债， 票面利率2.65%和3.85%。 具体发行条款如下： 2016年第15期、2017年第1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿元；7年：30亿元 期限/计息方式 3/7年固息 招标时间 3月9日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月13日 起息日 3年：2016/10/20；7年：2017/1/9 分销期 3/10-3/13 上市日 3/15 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10% ----------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)