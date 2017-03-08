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债券 | 2017年 3月 9日 星期四 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行3/7年债预测均值分别为3.87%和4.21%

    * 招标品种：国开行3/7年固息增发债
    * 期限及招标金额：3年：70亿元；7年：30亿元
    * 招标时间：3月9日(周四)14:30-15:30
    * 受访人数：8位(银行、基金)
    * 预测区间：3.80%-3.95%；4.17%-4.25%
    * 预测均值：3.87%%；4.21%

    路透上海3月8日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发三年、七年固息债。路透调查显示，受2
月进口数据大超预期影响，周三午后现券收益率加速上行，从当日国债、农发债招标情况来看一级亦降温，预
计明日国开债招标需求一般，两期债中标收益率预测均值分别落在3.87%和4.21%。
    
    北京一银行交易员称，下午现券收益率上行较多，明天不排除进一步走弱，“估计需求不怎么样。”
            
    中国农业发展银行周三下午招标增发的一、五、10年期固息债，中标收益率分别为3.3286%、4.0784%和4.
2466%，投标倍数为2.67倍、2.48倍和4.44倍，其中五年、10年期定位高于增发标的券上日估值。            
       
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，三、七年最新收益率为3.8932%和4.
1894%。
   
    明日招标的两期债分别为国开2016年第15期               和2017年第1期               的增发债，
票面利率2.65%和3.85%。
        
    具体发行条款如下：

                     2016年第15期、2017年第1期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        3年：70亿元；7年：30亿元
    期限/计息方式   3/7年固息
    招标时间        3月9日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          3月13日
    起息日          3年：2016/10/20；7年：2017/1/9
    分销期          3/10-3/13
    上市日          3/15
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
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