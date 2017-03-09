重温稿-台湾货币市场：需求不强短率处低档盘旋，短票及RP利率变化不大

中国债市动态：现券及国债期货早盘窄幅震荡，人民币升值提振情绪
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。
* 短率持续处低档，因需求不强 * 市场资金充沛，短票利率持平 * RP市场资金多，利率变化不大 * 关注下周三美联储利率决议 记者 罗两莎 路透台北3月8日 - 台湾银行间短率周三续处低档盘旋；资金调度人员表示，今天两家 大型银行都在市场提供资金，惟资金偏多，新增需求不强，大都是到期续借，利率则续于低 档盘旋；市场密切注意下周三(15日)美联储(FED)利率决策。 他们并称，由于市场资金充沛且有消化资金压力，部分银行适度拉低利率期能刺激新的 需求；但是下周FED若如市场预期升息，外资可能进一步汇出，加上季底因素，市场资金可 能不像这几天这么宽松 。 〞今天只有展期，没有新的需求，但市场资金真有这么松吗？有点困惑。〞一大型银行 资调人员说；利率则维持于原水准，对票券商一周在0.38%，对银行则在0.35%。 他们指出，受到外资汇出影响，近日外商银行资金已不像先前充裕，且可供拆借资金亦 明显下降，但市场上的资金似乎还是很多。 一大型外银资调人员即称，近日手中可供拆借的剩余资金不多，资金也不是非常宽松。 但一大型商银资调人员却说，手中剩余资金仍多，有去化资金的压力，因而适度拉低对 银行的拆款利率，今天一周做在0.28-0.30%，对票券商则在0.38%。 在票券商方面，两位大型票券商资调人员均称，今天市场钱仍偏多，部分银行略为压低 利率，一周最低压到0.36%，最高则在0.38%。 本地时间17:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.865 30.850 台湾加权股价指数<.TWII 9,753.45 9,738.07 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.250% 0.173-0.250% --一周拆款利率区间 0.177-0.380% 0.173-0.380% --两周拆款利率区间 0.180-0.380% 0.340-0.390% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员称，今天资金依旧偏多，利率无大变化，大致维持在0.40-0.4 3%间。 〞今天跨月都在0.40-0.42%，0.43%就不卖罗。〞一大型票券商交易员说。 但他们提到，美国FED下周是否升息有待观察，加上有季底因素，利率下档空间有限。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.40-0.43%，上日亦同。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.412%，区间在0.35-0.43%， 成交量为60.83亿台币；前日加权平均利率在0.397%，区间在0.27-0.44%，成交量为51.96亿 台币。 而上日60天短票成交加权平均利率则在0.416%，区间在0.39-0.43%，成交量为49.42亿 台币。前日加权平均利率在0.412%，区间在0.35-0.43%，成交金额为18.01亿。 台湾央行周三发行3,577.5亿台币定存单，发行余额增0.5亿台币。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)5,483亿台币，本周余日到期存单分别为：周四2,87 5亿及周五1,438.5亿。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备为224亿台币，超额准备则为210亿台币、 加计前期1%的超额准备1,539亿台币。 **RP利率无大变化** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天银行体系资金偏多，而投信和寿险 公司则资金则不像前几天充沛，利率无大变化。 票券商交易员则称，因市场暂无紧缩因素，今天资金依然偏多，利率高位继续往下滑， 惟美国联准会中旬可能升息因素，将密切关注FED中旬动向。 〞今天市场资金偏多啊，很安静的感觉。〞一大型证券商交易员说。 近期发行外币债方面，本周交割的债券有：今日为COMMERZBANK Aktiengesellschaft发 行30年期美元计价债券，金额1.25亿美元；明日(9日)则有沃达丰3.7亿美元；下周 则为14日康卡斯特(Comcast)发行10.05亿美元。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率与上日水准一致，主要落0.32-0.33%；而月内 公司债附买回利率在0.42-0.43%，上日亦同。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期主要落在0.25-0 .26%，与上日相同，月内利率持平于上日水准，主要落在0.30-0.31%；而跨月成交在0.32-0 .33%，上日在0.33%；月内公司债利率与上日一样，主要成交在0.33%；跨月则落在0.38-0.4 0%，上日则在0.35-0.40%。(完) (审校 杨淑祯/乔艳红)
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。
路透上海5月25日 - 中国银行间市场周四资金面整体仍偏松，不过早盘隔夜回购加权利 率跌幅均较上日放缓，七天转升。交易员表示，跨月资金需求有所升温，月末及端午小长假 在即，连续宽松数日的短期流动性或趋收敛。 上海一券商交易员称，隔夜资金价格变化不大，七天期品种今起跨月，需求上升明显， “量上去了，利率目前还看上去的不多。” “存款类机构有限价，小银行借七天可能有点压力；但总体来说要跨月也不难借，我们 想出点贵的还出不了呢，”上海一险资交易员称。 华北一银行交易员认为，“这次跨月还好吧，现在大家主要怕的是跨季。” 中国央行公开市场周四将进行总额700亿元人民币的逆回购操作，完全对冲当日到期量 ，结束此前两日净回笼。其中七天期600亿元，14天期100亿元，中标利率持平。 上述券商交易员指出，今日公开市场操作中，七天逆回购比重明显上升，有助于满足市 场的跨月流动性需求。不过这也并不值得市场乐观，“虽然没再回笼了，毕竟也没投放”。 Shibor(上海银行间同业拆放利率)方面
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