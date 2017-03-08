更新版 1-《全球汇市》美元指数触及五日高位，因美国民间就业数据强劲

* 美元上涨，此前公布的美国ADP民间就业数据优于预期 * 在欧洲央行政策会议前，欧元触及五日低位 * 投资者预期3月美联储升息的机率接近90% (新增文末报价表格) 路透纽约3月8日 - 美元周三升至五日最高水准，略低于两个月峰值，因数据显示，2月美国民间就业岗位 增幅高于预期，令投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚升息的预期升温。 上月民间就业岗位增加29.8万个，远高于路透查访分析师预计的增加19万个 。该报告推高美 元兑一篮子货币至3月3日来最高。 不过，美元涨幅轻微，部分原因是美元兑一篮子主要货币在过去五周已上涨约2.5%。 在劳工部周五公布至关重要的非农就业报告前，投资者保持谨慎态度，因过去的经验表明，ADP报告与政 府就业报告的联动性并不强，后者是美联储十分看重的一项指标。 “毫无疑问，在美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周会议之前，美元的涨势有些过度，”Oanda首席汇市 策略师Dean Popplewell说。 上周多位美联储官员发表鹰派讲话，促使投资者押注下周加息几乎是板上钉钉。 根据CME Group的FedWatch工具，投资者目前预计美联储本月升息的机率接近90%，高于上周初的大约30% 。 美元指数 纽约尾盘上涨0.25%，报102.08，迫近3月2日触及的峰值102.26，此为1月11日来最高。美 元兑日圆升至114.74日圆，为3月3日来最高，逼近近一个月高位。 欧元兑美元 也跌至3月3日来最低，因投资者静待周四欧洲央行3月政策会议结果。 尽管欧元区通胀压力不断上升，但市场预计欧洲央行德拉吉将宣布维持宽松货币政策不变。 “尽管通胀升向央行的理想水平，但德拉吉不能过于激进或鹰派，这是欧元基本交投在窄幅区间内的原因 所在，”Popplewell说。 不过，上周路透调查显示，分析师预计欧洲央行可能会暗示，今年末或明年初逐渐退出超宽松货币政策。 美元兑土耳其里拉 上涨近2%，此前土耳其央行总裁在一次会议上没有对利率给出更明确的信号，令 投资者失望。美元尾盘报3.749里拉。(完) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0539 1.0565 -0.25 +0.25 1.0513 美元/日圆 114.32 113.96 +0.32 -2.18 116.87 欧元/日圆 120.47 120.44 +0.02 -2.17 123.14 美元/瑞郎 1.0145 1.0130 +0.15 -0.32 1.0178 英镑/美元 1.2168 1.2199 -0.25 -1.36 1.2336 美元/加元 1.3491 1.3413 +0.58 +0.45 1.3430 美元/离岸人民币 6.9157 6.8934 +0.32 -0.82 6.9726 澳元/美元 0.7526 0.7584 -0.76 +4.31 0.7215 欧元/瑞郎 1.0693 1.0704 -0.10 -0.22 1.0717 欧元/英镑 0.8661 0.8658 +0.03 +1.68 0.8518 新西兰元/美元 0.6913 0.6948 -0.50 -0.40 0.6941 美元/挪威克朗 8.5469 8.4516 +1.13 -1.04 8.6370 欧元/挪威克朗 9.0100 8.9309 +0.89 -0.83 9.0858 美元/瑞典克朗 9.0534 9.0097 +0.49 -0.60 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5454 9.5188 +0.28 -0.36 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 利棣儿/李婷仪；审校 母红/龚芳)