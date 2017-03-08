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亚洲 | 2017年 3月 9日 星期四 06:21 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元指数触及五日高位，因美国民间就业数据强劲

    * 美元上涨，此前公布的美国ADP民间就业数据优于预期
    * 在欧洲央行政策会议前，欧元触及五日低位
    * 投资者预期3月美联储升息的机率接近90%

 (新增文末报价表格)
    路透纽约3月8日 - 美元周三升至五日最高水准，略低于两个月峰值，因数据显示，2月美国民间就业岗位
增幅高于预期，令投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚升息的预期升温。
        
    上月民间就业岗位增加29.8万个，远高于路透查访分析师预计的增加19万个            。该报告推高美
元兑一篮子货币至3月3日来最高。
    
    不过，美元涨幅轻微，部分原因是美元兑一篮子主要货币在过去五周已上涨约2.5%。
    
    在劳工部周五公布至关重要的非农就业报告前，投资者保持谨慎态度，因过去的经验表明，ADP报告与政
府就业报告的联动性并不强，后者是美联储十分看重的一项指标。
    
    “毫无疑问，在美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周会议之前，美元的涨势有些过度，”Oanda首席汇市
策略师Dean Popplewell说。
    
    上周多位美联储官员发表鹰派讲话，促使投资者押注下周加息几乎是板上钉钉。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，投资者目前预计美联储本月升息的机率接近90%，高于上周初的大约30%
。
    
    美元指数      纽约尾盘上涨0.25%，报102.08，迫近3月2日触及的峰值102.26，此为1月11日来最高。美
元兑日圆升至114.74日圆，为3月3日来最高，逼近近一个月高位。
    
    欧元兑美元      也跌至3月3日来最低，因投资者静待周四欧洲央行3月政策会议结果。
    
    尽管欧元区通胀压力不断上升，但市场预计欧洲央行德拉吉将宣布维持宽松货币政策不变。
    
    “尽管通胀升向央行的理想水平，但德拉吉不能过于激进或鹰派，这是欧元基本交投在窄幅区间内的原因
所在，”Popplewell说。
    
    不过，上周路透调查显示，分析师预计欧洲央行可能会暗示，今年末或明年初逐渐退出超宽松货币政策。
            
    
    美元兑土耳其里拉      上涨近2%，此前土耳其央行总裁在一次会议上没有对利率给出更明确的信号，令
投资者失望。美元尾盘报3.749里拉。(完)
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价  
    欧元/美元                   1.0539   1.0565   -0.25   +0.25   1.0513
    美元/日圆                   114.32   113.96   +0.32   -2.18   116.87
    欧元/日圆                   120.47   120.44   +0.02   -2.17   123.14
    美元/瑞郎                   1.0145   1.0130   +0.15   -0.32   1.0178
    英镑/美元                   1.2168   1.2199   -0.25   -1.36   1.2336
    美元/加元                   1.3491   1.3413   +0.58   +0.45   1.3430
    美元/离岸人民币             6.9157   6.8934   +0.32   -0.82   6.9726
    澳元/美元                   0.7526   0.7584   -0.76   +4.31   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0693   1.0704   -0.10   -0.22   1.0717
    欧元/英镑                   0.8661   0.8658   +0.03   +1.68   0.8518
    新西兰元/美元               0.6913   0.6948   -0.50   -0.40   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5469   8.4516   +1.13   -1.04   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.0100   8.9309   +0.89   -0.83   9.0858
    美元/瑞典克朗               9.0534   9.0097   +0.49   -0.60   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5454   9.5188   +0.28   -0.36   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 利棣儿/李婷仪；审校 母红/龚芳)
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