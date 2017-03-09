更新版 1-香港个股：九仓中止商讨出售有线宽频，研究分拆投资物业可行性

* 中止出售有线宽频，且不再提供新财务支持

* 将聘财务顾问为有线宽频业务营运提供意见

* 探讨把部分投资物业以介绍形式分拆上市的可行性

* 去年底止集团投资物业组合账面值达3,193亿港元 (新增记者会内容及细节)

路透香港3月9日 - 香港综合企业--九龙仓周四称，已中止与潜在买家商讨出售旗下本地收费电视营运商--有线宽频股权，且集团在现行资金承担到时后，将不会再对有线宽频提供新的财务支持。

有线宽频现有收费电视牌照将在今年5月底届满，并已获政府同意续牌12年；而旗下经营免费电视服务的＂奇妙电视＂亦将在5月启播。倘在缺乏新的财政资源支持下，有线宽频的业务前景令人关注。

有线宽频及九仓主席吴天海在业绩发布会上称，有线宽频将会委聘财务顾问，就两大方向向董事会提供意见，包括探索替代融资来源；如找不到新的资金，公司业务如何改变使其可以持续运作。

被问到有线宽频会否最终不接受政府批给的有线电视续牌，或放弃经营免费电视时，吴天海表示，这仍要在财务顾问协助下，由有线宽频董事会决定。

＂（有线宽频）暂时每日的开支绝对不是问题，现在要看的是长远12年怎样做呢（指有线电视续牌年期）？＂他说。

有线宽频业绩自2008年以来连续九年录得亏损，去年净亏损3.13亿港元，比2015年的2.33亿港元亏损扩大。公司归咎于广告市场表现疲弱及订户业务竞争激烈影响业绩表现。

吴天海表示，最终未能就出售有线宽频签订合约，是买卖双方的决定。

＂只能讲我们很努力尝试很多次，但今日没签成。＂他说。

九仓的业务广及地产及酒店、货柜码头、以及通讯、媒体及娱乐。公司去年11月以95亿港元出售旗下九仓电讯的全部股权。

有线宽频股份午盘暂停买卖，停牌前早盘收低1.06%。该公司已申请周五复牌。

**探讨分拆部分投资物业上市可行性**

出售有线宽频策略检讨告一段落，九仓另一方面将展开分拆部分投资物业资产以介绍形式分拆上市的可行性研究。

九仓在香港及中国拥有大批优质收购物业，其中位处香港的尖沙嘴＂海港城＂及铜锣湾＂时代广场＂更是集团最具价值的旗舰物业。

据九仓今天公布的去年度业绩，截至去年底止，集团投资物业组合账面值达3,193亿港元。

不过，吴天海表示，有关分拆目前只在起步阶段，但集团无计划减持投资物业，因此以向股东实物分派形式分拆，令股东持股不会被摊薄。

＂我们目前没有既定时间表和终点，亦可能完全不进行。＂他说。

去年九仓撇除投资物业重估等因素后的核心盈利同比增加25%，至138亿港元，其中物业盈利比重增至92%，当中香港贡献达101亿港元。

期内投资物业收入同比升6%，至152.9亿港元，主要受惠海港城及时代广场商场租约持续带来稳健的基本租金，及写字楼续租租金稳步上扬。

公布业绩前，九仓小幅收低0.48%，报62.25港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)