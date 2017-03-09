修正-欧洲股市：由跌转升，此前欧洲央行公布政策声明

(更正：因译文有误，第一段最后一句应为“石油类股下跌”，而非“油价下跌”)

* STOXX指数上涨0.1%

* 欧洲银行股上扬，受欧洲央行政策声明提振

* Morrisons和家乐福业绩令人失望

路透米兰/伦敦3月9日 - 欧洲股市周四微幅上涨，欧洲央行对经济的基调更为乐观，带动银行股攀升，盖过石油类股下跌和令人失望的企业业绩带来的压力。

泛欧STOXX 600指数收涨0.1%，银行股升幅最大，此前欧洲央行总裁德拉吉称，不再感到有进一步采取行动提振欧元区经济的迫切性。

尽管欧洲央行称在年底前会维持大规模的刺激举措，但在政策声明中去掉了有关使用所有可得工具支撑成长和通胀的措辞，这一点大大激励了市场。

欧洲银行股指数抹去稍早跌幅，收涨1.1%，欧元区银行股指数收升2.2%，受助于公债收益率走高和德拉吉对经济感到乐观。

油漆造造商Akzo Nobel猛涨13%，至近两年来最高水准，是升幅最大的泛欧指数成份股，此前公司拒绝了美国同业PPG 提出的210亿欧元收购提议。

英国第四大超市Morrisons发布谨慎的财测，法国同业家乐福公布低于预期的营业利润。两者股价分别下跌约6.6%和4%。

基本资源和能源股下跌，对股指带来最大的拖累，此前油价跌穿每桶50美元，触及年内低位，因美国库存升至纪录新高。

Tullow Oil劲跌7.4%，是向欧洲股指施加沉重压力的企业之一。英国富时100指数下跌0.27%，连续第六日下跌，受商品股走低拖累。