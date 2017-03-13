重温稿-台湾货币市场：大商银去化资金短率微幅向下，短票及RP市场偏谨慎

* 去化短钱，两家大型商银压低利率 * 短票利率持稳，惟银行操作偏保守 * RP利率持平，季底因素发酵趋谨慎 * 关注外资动向，忧中旬后资金趋紧 记者 高洁如、罗两莎 路透台北3月10日 - 台湾银行间短率周五略微往下。资金调度人员表示，今天市场资金 依旧相当充裕，部分大型商银为去化资金，进一步压低利率，对银行一周拆款利率自上日的 0.34%，最低压到0.30%。 他们指出，目前市场资金虽充裕，但以月内短钱居多，且需求不大，而跨月和跨季资金 则因潜在美国下周恐升息等疑虑，加上近日外资扩大台股卖超并大举汇出，银行操作略趋保 守，静待下周美国FED答案揭晓。 〞今天跟昨天差不多，利率没有变，需求普普啦，先观望吧，下周三以后再看看。〞一 大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称，受外资扩大台股卖超并汇出冲击，近日外商银行排队要把 钱转存央行的数量变少了，显示随外资资金撤离，市场资金已经没有像先前那么宽松。 两家大型银行资调人员均指出，今天市场资金还是偏多，利率维持不变，对票券商一周 拆款利率为0.38%，对银行则做在0.36%。 惟在商业银行方面，两位大型商银资调人员表示，因为有去化资金的压力，今天利率做 的比较低，一周内最低压到0.30%，其余大致在0.35-0.36%。 一大型票券商资调人员即称，今天有银行七天期利率开在0.34-0.35%，但因无法跨季和 跨月，只好舍弃并选择利率在0.38%但可续拆并跨月的银行往来。 本地时间17:26 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.036 31.020 台湾加权股价指数<.TWII 9,627.89 9,658.61 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.250% 0.177-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.400% 0.180-0.380% --两周拆款利率区间 0.320-0.380% 0.190-0.380% **短票少数成交于0.43%** 短票方面，今日的短票量多，由于上日外资大卖台股，引发外商热钱汇出的隐忧，而3 月又是月底，银行今日操作态度因此略微观望，稍嫌保守。 他们表示，目前市场月内资金仍多，但大家多积极找寻能跨月和跨季的资金，利率大都 在0.40-0.42%，惟有少数成交于较高的0.43%。 〞我们尽量找跨月的，少数有做到0.43%。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.40-0.42%，少数成交于 0.43%，上日则在0.40-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.412%，区间在0.36-0.44%， 成交量为100.24亿台币；前日加权平均利率在0.405%，区间在0.36-0.43%，成交量为59.74 亿。 而上日60天短票成交加权平均利率为0.403%，区间在0.30-0.43%，成交量为71.38亿台 币。前日加权平均利率在0.41%，区间在0.39-0.43%，成交量为19.50亿台币。 台湾央行周五发行1,440.5亿台币定存单，发行余额增2亿台币。 下周央行定存单到期金额共1兆1,087亿台币；分别为周一有1,511亿、周二为802亿、周 三有816.50，周四达6,858及周五的1,099.50亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备为447亿台币，累计至周日超额准备达2,0 30亿台币、加计前期1%的超额准备3,359亿台币。 **RP市场偏谨慎** 债券附买回(RP)市场方面，交易员称，市场资金平稳偏多，近期的债券市场发行少，没 特殊需求，目前投信供给资金仍以月内为主，3月是季底估计紧缩因素发酵，可能令市场操 作偏向谨慎。 〞看3月15日FED的会后声明有没有出人意表的言论，会影响外汇的。〞一位大型证券商 交易员说。 交易商表示，货币型基金可能购入债券，在投信间的资金偏少，至于银行普遍偏多。目 前市况平稳，就是等待下周美国联邦储备理事会的变数厘清。 〞下周就等升息嘛，〞一位大型票券商交易员说。3月15日美联储(FED)召开议息会议， 并将宣布利率决策。目前市场大多数皆认为FED 3月将升息。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率持平，主要成交利率在0.32-0.33%；月内公司 债附买回利率亦同于上日的0.42-0.43%。 在票券商方面，利率大致不变。今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期 主要落在0.25-0.26%；月内利率主要落在0.28-0.32%；月内公司债利率主要在0.32-0.33%； 跨月落在0.35-0.40%。(完) (审校 乔艳红)