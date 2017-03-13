重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的3月6日-10日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.26%。全国“两会”期间，受快速上升的美联储加息预期影响，在岸人民币汇率小幅回落，但时值“两会”，虽然客盘购汇需求上升，但也忌惮大行维稳，汇价表现整体稳定；离岸CNH则因盘中快速跌破6.93元关口的遭遇疑似大行出手，使得两地汇差再度维持倒挂状态。市场猜测如果美联储下周加息，且更明确加息频率，则人民币料仍继续承压。 公开市场操作: --3月初资金维持稳势，中国央行公开市场当周持续小幅净回笼步伐未改，已连续12日净回笼。尽管一季末MPA(宏观审慎评估)考核压力大增，令市场普遍忧虑月底资金面，但结合公开市场及当周MLF操作仅对冲到期量来看，央行释放的政策信号仍偏谨慎。