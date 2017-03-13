重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月6日-3月10日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《焦点》中国下调今年GDP目标至区间下限6.5%，降速目的只为改革添柴加薪

中国周日发布2017年政府工作报告，将今年经济增长目标设定在6.5%左右，并明确提出在实际工作中争取更好结果。这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限，其它主要经济指标亦纷纷调降。

--《焦点》中国今年预算赤字率持平于3%，稳增长同时防风险抑泡沫并重

尽管中国2017年财政预算赤字总量有所增长，但预算赤字率（占GDP的比例）并未如预期般进一步提升，依旧持平于上年的3%。这也与今年宏观经济的总体定调一脉相承，在稳增长的同时，防风险、降杠杆、抑泡沫并重。

--《综述》中国宏调核心部门新掌门两会首秀，稳经济控物价守住钱袋子是要务

中国宏观调控重要职能部门发改委和财政部的新掌门--何立峰和肖捷分别在两会期间的新闻发布会上作了首场秀。稳经济控物价无疑是发改委今年的重要任务；而守住钱袋子防范债务风险则让财政部时刻保持警惕。

--中国数据：2月CPI、PPI走势冷热不均，短期尚无成本推动通胀之忧

中国公布的2月CPI和PPI呈一冷一热的分化走势，春节过后食品价格回落是CPI涨幅低于预期的主要原因，而去年的低基数以及原材料价格持续上涨则推升PPI持续飙涨，不仅高于市场预期更创出近八年半新高。分析师普遍认为，中国短期尚无成本推动通胀之忧，也为宏观调控留出政策空间。

--中国数据：2月以美元计价出口重返跌势，逆差三年后再现然不具持续性

中国以美元计价2月出口重返跌势同比下降1.3%，进口得益于春节错位因素和大宗商品价格持于高位，同比劲增38.1%；进口超预期增长，导致2月惊现贸易逆差，为事隔三年后首见。分析人士指出，考虑到1-2月往往有春节因素扰动，数据通常不具代表性，而先导指数和部分经济先行指标均有向好，预示外贸也在回暖，2月逆差料不具可持续性，对人民币汇率影响不大。

--中国经济：保持中高速发展可能性很大，将密切关注物价走势--发改委

在中国公布今年经济6.5%左右的增长目标后，国家发展和改革委员会主任何立峰表示，中国经济保持中高速发展可能性很大；物价方面，发改委官员称，今年以来价格指数总体正常，实现今年物价涨幅3%左右的控制目标有很多有利条件，将密切关注CPI和PPI走势。

--中国外汇：2月末外储环比增69.2亿美元，结束连七月下降并重回至逾3万亿

中国央行公布，2月末中国外汇储备为30,051.24亿美元，环比增加69.2亿美元，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方。外管局表示，随着国内经济增长动能进一步增强，跨境资金流出压力会有所缓解，但国际金融市场不确定性依然较大，外汇储备规模可能在波动中逐步趋于稳定。

--中国煤炭：今年去产能目标完全可以实现，煤价有望平稳回落--发改委

中国国家发改委称，中国今年全年煤炭去产能的目标任务是完全可以实现，随着供需关系会趋于宽松，煤价有望呈现平稳回落态势、不会大幅上升。

--《综述》中国去产能要避免形成新过剩，重头在于处置“僵尸企业”

中国正告别粗放式经济发展模式，“枝剪”此前积累的大量过剩产能亦成为供给侧改革重点任务。今年两会与会人士认为，去产能将贯穿整个供给侧改革始终，过程中既要避免钢铁煤炭行业之外出现新的过剩产能，同时又要处理好去产能导致的企业债务和职工安置问题。

--《焦点》中国国企改革将着力提高核心竞争力，混改突破仍有难度

已经步入深水区的中国国企改革正待突破，公司制改革的收尾，混合所有制的深化，电力和石油天然气体制开放将成为今年国企改革的突破口，而提高核心竞争力将成为改革的新目标。

--中国央企：今年前2月央企实现利润总额1,685.9亿元，同比增29.1%--国资委

中国国有资产管理委员会称，1-2月央企实现营业收入3.7万亿元人民币，同比增长15.2%；实现利润总额1,685.9亿元，同比增长29.1%。

--中国政治：今年国防支出增7%至1.04万亿元，其中中央支出1.02万亿--财政部

新华社援引财政部有关负责人称，2017年中国财政拟安排国防支出10,443.97亿元人民币，比上年执行数增长7%；其中，中央本级拟安排国防支出10,225.81亿元，比上年执行数增长7.1%。

--中国外交：通过“双暂停”摆脱半岛困境，敦促韩国中止布署萨德--外长

中国外交部长王毅表示，朝鲜半岛局势正呈现新一轮紧张，应通过“双暂停”摆脱目前的安全困境，并且使各方重新回到谈判桌前，即朝鲜暂停核导活动，美韩也暂停大规模军演。

--《综述》美国开始在韩国部署萨德，中韩冲突料加剧

美国太平洋司令部表示，美国周二开始在韩国部署反导弹防御系统萨德的首批部件，尽管中国坚决反对。此前朝鲜(北韩)发射四枚导弹。

【金融】

--中国经济：央行行长周小川等“金融改革与发展”记者会要点摘录

中国央行行长周小川在两会记者会指出，人民币汇率自动就有一个稳定的趋势，今年汇率相关政策没有太大变化，但在执行和监管方面会做得更精细，相信今年的人民币汇率应该比较稳定。

--中国数据：2月新增贷款超预期经济续改善，表外融资回落偏紧基调难改

中国2月新增人民币贷款增幅仍高于预期，但社融增速进一步下降，表外融资有所降温 。分析师表示，2月社融和贷款此消彼长，表外融资压回表内状况明显，企业中长期贷款增 幅明显，实体经济融资需求改善，经济企稳改善继续得到印证。

--中国金融：要控制货币资金大规模流向资产泡沫领域--央行副行长

中国央行副行长陈雨露表示，切实增强金融服务实体经济的能力，要坚持稳健中性的货币政策，坚持不搞大水漫灌；此外要千方百计地保持证券市场和房地产市场的稳定，避免大起大落，控制货币资金大规模流向资产泡沫领域。

--中国金融：银监会开展信用风险专项排查，切实摸清风险底数--消息

中国银行业信用风险隐患正受到监管层高度关注。两位消息人士周一透露，中国银监会要求银行业金融机构和各级监管部门要切实摸清银行显性或者隐性承担信用风险的各项贷款、债券、投资、同业、表外、通道业务等风险敞口的信用风险底数，以加强信用风险管控。

--中国金融：数家银行一季度MPA考核将被取消资本充足率容忍度指标--消息

中国央行正在不断完善对银行体系的宏观审慎评估（MPA）管理工作。继银行表外理财一季度正式纳入广义信贷范围考核后，三位消息人士周四透露，部分银行已经收到通知，央行在今年一季度MPA考核中取消宏观审慎资本充足率考核容忍度指标。

--中国金融：明确比特币交易平台监管底线，建立负面清单--央行官员

中国在今年初展开针对比特币交易平台的监管风暴。一财网援引中国人民银行营业管理部主任周学东称，短期内要明确比特币交易平台监管底线，建立负面清单，做好风险防范和化解工作。

--《焦点》中国科技与金融企业瞄准虚拟淘金热，腾讯与工行推出“微黄金”

中国虚拟礼物市场通常是追逐新潮的年轻消费者的地盘，他们在此庆祝特殊日子或者献殷勤。如今该市场正在吸引热衷于推动黄金交易的大型金融机构。

--《焦点》中国银行业风险资产处置“加速度”，掘金还需苦练内功

“是最好的时代，也是最坏的时代”，频繁奔波于银行、企业和资产管理公司(AMC)之间掘金的德富资产合伙人吴舸，如此形容当前银行风险资产投资：一边厢银行债权违约处置蛋糕足够大；一边厢大量买方资金盲目进入，增加了收购端和处置端的困难。

--路透专访：中国华融今年将成立多达五家由地方政府支持的资产管理公司

中国最大的不良资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司计划拓展坏账业务，今年建立至多五家由地方政府支持的资产管理公司。华融资产管理公司董事长赖小民周二晚间接受路透采访时表示，在中国政府大力降低公司债风险并从市场中清除僵尸企业的背景之下，中国华融对于投资地方资产管理公司益发感到有兴趣。

--路透专访：中国企业金融需求多元化，浙商银行将继续发展非信贷业务--董事长

中国日趋严格的金融监管措施正在给金融机构带来压力。全国人大代表、浙商银行董事长沈仁康表示，银行业的确需要严格监管，但严监管与金融创新之间不应是对立关系。信贷只是银行服务实体经济的一个品种，而当前企业金融需求日趋多元化，未来浙商银行仍将继续推动理财、资管计划等非信贷业务的发展。

【固定收益】

--《分析》中国央行持续小幅净回笼，MPA考核更严政策信号仍偏谨慎

3月初资金维持稳势，中国央行公开市场本周持续小幅净回笼步伐未改，已连续12日净回笼。尽管一季末MPA（宏观审慎评估）考核压力大增，令市场普遍忧虑月底资金面，但结合公开市场及本周MLF操作仅对冲到期量来看，央行释放的政策信号仍偏谨慎。

--中国央行：周二开展1,940亿元MLF操作与到期量持平，利率与上期持平

中国央行称，为维护银行体系流动性基本稳定，结合近期MLF到期情况，周二对12家金融机构开展MLF操作共1,940亿元人民币，与当日到期量持平。

--中企海外债券：中国进出口银行成功发行20亿美元及10亿欧元双币种债券

中国进出口银行称，成功境外发行总额20亿美元及10亿欧元双币种债券，其中十年期美元债和三年期欧元债的定价利差为中资发行人近两年同品种债券最窄水平。

--全球债市：花旗计划将中国债券纳入其政府债券指数

花旗集团表示，将把中国在岸债券纳入该行的新兴市场和地区指数，这标志着中国在吸引外资进入债市,对抗资本外流方面取得又一胜利。

【外汇】

--《人民币综述》贸易逆差会在多大程度上影响中国外储？

中国三年来首现贸易逆差令市场担心会带来国际收支乃至外汇市场供求的变化，从而影响人民币汇率。不过，贸易逆差并不直接施压外汇储备，后者主要取决于央行对汇市的干预量，并在很大程度上受到资产损益和估值的影响；2月中国外储止跌回升，也印证着这一点。

--《焦点》稳定人民币“全球货币体系地位”，倚望国际化“基础设施”建设

2017年中国两会政府工作报告关于汇率的新提法引发市场热议。分析人士指出，纵然今年外部环境仍较差，但过去两年因汇改导致的人民币国际化推进阶段性倒退状况将有机会翻转。

--中国央行：人民币汇率政策框架是稳定的，加息与否要看中国经济--副行长

中国央行副行长易纲表示，中国汇率政策框架是稳定的，人民币以供求为基础、参考一篮子货币、有管理的浮动汇率的框架会坚持。他还称，今年是否会加息要看中国的经济，要“以我为主”。

易纲还表示，人民币的稳定地位在过去十年明显上升，未来还将维持这种态势，对各大货币有弹性但又总体稳定；随着中国综合国力特别是劳动生产率的提高，人民币未来的趋势会保持稳定和相对强势的特征。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周反弹，CFETS指数升至94.28

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.47%至94.28，较2014年底则仍下跌5.72%。

【证券/行业】

--《焦点》中国政府工作报告首提积极发展新三板，完善市场分层或为突破方向

中国场外市场--“新三板”的低迷表现正受到市场各方的重视。今年政府工作报告中首提新三板，并与创业板同时列为资本市场积极发展的方向，这预示着新三板今年将成为证券市场相关政策的关注焦点。

--《综述》分城施策效果明显今年中国房价料持稳，房产税短期不具开征条件

中国楼市在经历了去年的“狂飙突进”后，目前逐渐显露见顶迹象。全国政协委员普遍指出，当前房地产市场区域性强且分化严重，“一城一策”的分类调控措施成效明显，预计今年房地产市场将整体维持稳定，并建议进一步出台“T＋N年”等政策抑制楼市的投机炒作行为。

--路透专访：中国能完成钢铁去产能任务，但行业“春天”言之尚早--石横特钢

钢铁业去产能仍是中国经济重大课题，对于今年提出再压减钢铁产能5,000万吨目标，大型民营钢铁企业--石横特钢集团董事长张武宗认为，目标比较适宜，完成任务没问题，预计今年去产能主要对象还在地条钢、违规建设和污染企业方面，不过中国钢铁去产能任务仍艰巨，今年粗钢产量仍将超过7亿吨。

--中国证券：证券法4月有望二审，注册制等核心问题尚待达成共识--人大官员

中国对证券法的修订即将进入二审，注册制、功能监管、证券定义的扩展等问题被认为是修法的核心问题。上海证券报引述全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，这些核心问题二审能否达成共识，现在还无法确定。

--香港个股：中证监核准中金与中投证券合并，要求五年内解决同业竞争

中国证监会周三核准国内知名投行--中国国际金融股份有限公司与中投证券进行合并的事宜，并要求中金公司防范与中投证券之间的风险传递和不当利益输送。这使得这项价值167亿元人民币的并购案又向前迈进了关键的一步。

--中港个股：中兴通讯称计提美国巨额罚金后去年净亏损近24亿元人民币

中国电信设备大厂--中兴通讯称，计入须支付美国政府巨额罚金后，去年度业绩由盈转亏，净亏损接近24亿元人民币。稍早中兴通讯及美国政府表示，中兴通讯将认罪并支付8.92亿美元的罚金，就美方指控其违法向伊朗及朝鲜出售美国技术达成和解。

--中国外贸：始终要求企业依法经营，反对美国用国内法制裁中国企业--商务部

针对中兴通讯认罚和美国政府达成和解一事，中国商务部发言人孙继文表示注意到相关情况，中方一贯坚决反对美方利用国内法对中国企业实施制裁，中国政府始终要求企业在开拓海外市场过程中注意依法合规经营。

--中国个股：乐视网称融创中国等投资人的投资款已按协议分期到帐

今年1月融创中国等与乐视网及关联公司达成战略入股协议后，乐视网周三早公告披露后续进展，相关投资人的投资款项均已按照协议约定分期到帐。这将有助于缓解资本市场对于乐视网资金链方面的担忧。

--《分析》白日梦？中国“煤改天然气”艰巨任务要在10月前完成