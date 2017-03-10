重发-《即时观点》美国2月非农就业数据好于预期，美联储下周加息可能性上升

(重发以更新股市开盘表现。) 美国2月非农就业增幅超过预期，薪资稳步增长，这或给美联储下周加息大开绿灯，尽管美国的经济增长有所放缓。

要点：

* 美国2月非农就业岗位增加23.5万个(预估为增加19.0万个)

* 美国2月失业率为4.7%(预估为4.7%)

* 美国2月民间部门岗位增加22.7万个(预估为增加19.3万个)

* 美国2月每周平均工时为34.4小时(预估为34.4小时)

* 美国2月政府部门岗位增加0.8万个

* 美国2月制造业岗位增加2.8万个(预估为增加1.0万个)

* 美国2月平均时薪较前月增长0.2%(预估为增长0.3%)

亚特兰大RIDGEWORTH INVESTMENTS的资产配置主管ALAN GAYLE：

数据好于预期，此前有数据暗示2月将会很强劲，今天的数据与之相符。我猜测2月天气转暖带来利好影响，使数据上扬，但传递出的讯息是就业市场继续走强，为美联储下周开会时升息开绿灯。

FEDERATED INVESTORS首席股市策略师PHIL ORLANDO：

2月份就业报告中有两个关键指标值得关注，一个是制造业就业岗位，创一年来增幅最大。另一个是薪资增速在加快。美联储现在就像一个已经凌空跃起的灌篮高手，他们将在周三行动。

由于这种预期，股市在过去四个月已经上涨了15%。投资者开始说，或许特朗普经济学还有效果的。

(股市)涨幅应该不大，一是因为已经上涨了15%，二是美联储周三加息的概率几乎达到100%。

RBC CAPITAL MARKETS驻纽约首席美国经济学家TOM PORCELLI：

这绝对是个强劲的数据，没有更好的形容方式了。我认为这么好的数据居然让人失望有点怪异，这是因为ADP数据过高的原因。无论以什么标准来衡量，这个数据都反映出非常良好的就业市场状况。我认为，更关键的是，这个数据将给美联储壮胆，促使其在3月加息。1月的薪资增长也被上修，这个结果不错，尤其是考虑到初值令人失望。(完)

市场反应：

股市：美国股市开盘上涨

债市：两年期和10年期美国公债收益率基本持稳