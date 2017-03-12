重温稿-《全球汇市》欧元触及四周高位，因有导报称欧洲央行讨论了升息的可能性

路透纽约3月12日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了 在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。 消息人士告诉路透，部分欧洲央行决策者提出在结束量化宽松计划前上调目前处于纪录 低位的利率的可能性，但讨论时间很短，且未获得广泛支持。 “我不清楚这一消息是否属实，但它反映出欧洲央行目前的想法，”Merk Hard Curren cy Fund总裁和投资组合经理Axel Merk说。 “它显示欧洲央行目前的讨论倾向于，‘我们如何撤走量化宽松计划？’这是根本性的 转变，不过这一根本性的转变不会一蹴而就。” Merk表示，多个欧元区国家的数据支持了经济正在好转的前提。欧洲央行在3月政策会 议结束后，上调了经济成长和通胀预估。 欧元兑美元 升逾1.1%，至1.0698高位，此为2月9日来最高。欧元录得去年6月3日 来最大单日涨幅，这扶助欧元兑美元连续第二周上涨。 美元指数 跌至2月28日来最低。本周下跌0.34%，为五周来首周下跌。 美元承压，因2月非农就业报告显示，薪资增幅不及预期。这抑制了美联储今年将数次 升息的预期。 “薪资数据再度让就业报告黯然失色，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo称，“薪资增幅不够强劲，缓和了美联储今年将加快 升息步伐的预期。” 根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货走势暗示，投资者预期美国本 月升息的几率为93%，但在就业数据发表前为接近90%。 美元兑日圆 微幅下跌，此前触及七周高位115.50日圆，纽约尾盘报114.78日圆。 本周美元兑日圆跌0.2%，为四周来首次下跌。 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0669 1.0575 +0.89 +1.48 1.0513 美元/日圆 114.74 114.91 -0.15 -1.82 116.87 欧元/日圆 122.52 121.53 +0.81 -0.50 123.14 美元/瑞郎 1.0107 1.0119 -0.12 -0.70 1.0178 英镑/美元 1.2169 1.2166 +0.02 -1.35 1.2336 美元/加元 1.3469 1.3508 -0.29 +0.29 1.3430 美元/离岸人民币 6.8854 6.9026 -0.25 -1.25 6.9726 澳元/美元 0.7540 0.7504 +0.48 +4.50 0.7215 欧元/瑞郎 1.0794 1.0703 +0.85 +0.72 1.0717 欧元/英镑 0.8775 0.8691 +0.97 +3.02 0.8518 新西兰元/美元 0.6919 0.6899 +0.29 -0.32 0.6941 美元/挪威克朗 8.6002 8.5795 +0.24 -0.43 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1813 9.0772 +1.15 +1.05 9.0858 美元/瑞典克朗 9.0017 9.0443 -0.47 -1.16 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6137 9.5669 +0.49 +0.35 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)