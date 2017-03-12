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亚洲 | 2017年 3月 13日 星期一 07:00 BJT

重温稿-《全球汇市》欧元触及四周高位，因有导报称欧洲央行讨论了升息的可能性

    路透纽约3月12日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了
在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
    
    消息人士告诉路透，部分欧洲央行决策者提出在结束量化宽松计划前上调目前处于纪录
低位的利率的可能性，但讨论时间很短，且未获得广泛支持。
    
    “我不清楚这一消息是否属实，但它反映出欧洲央行目前的想法，”Merk Hard Curren
cy Fund总裁和投资组合经理Axel Merk说。

    “它显示欧洲央行目前的讨论倾向于，‘我们如何撤走量化宽松计划？’这是根本性的
转变，不过这一根本性的转变不会一蹴而就。”
    
    Merk表示，多个欧元区国家的数据支持了经济正在好转的前提。欧洲央行在3月政策会
议结束后，上调了经济成长和通胀预估。
    
    欧元兑美元      升逾1.1%，至1.0698高位，此为2月9日来最高。欧元录得去年6月3日
来最大单日涨幅，这扶助欧元兑美元连续第二周上涨。 
    
    美元指数      跌至2月28日来最低。本周下跌0.34%，为五周来首周下跌。
    
    美元承压，因2月非农就业报告显示，薪资增幅不及预期。这抑制了美联储今年将数次
升息的预期。
    
    “薪资数据再度让就业报告黯然失色，”Western Union Business
Solutions资深市场分析师Joe Manimbo称，“薪资增幅不够强劲，缓和了美联储今年将加快
升息步伐的预期。”
    
    根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货走势暗示，投资者预期美国本
月升息的几率为93%，但在就业数据发表前为接近90%。
    
    美元兑日圆      微幅下跌，此前触及七周高位115.50日圆，纽约尾盘报114.78日圆。
本周美元兑日圆跌0.2%，为四周来首次下跌。    
    
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0669   1.0575   +0.89   +1.48   1.0513
    美元/日圆                   114.74   114.91   -0.15   -1.82   116.87
    欧元/日圆                   122.52   121.53   +0.81   -0.50   123.14
    美元/瑞郎                   1.0107   1.0119   -0.12   -0.70   1.0178
    英镑/美元                   1.2169   1.2166   +0.02   -1.35   1.2336
    美元/加元                   1.3469   1.3508   -0.29   +0.29   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8854   6.9026   -0.25   -1.25   6.9726
    澳元/美元                   0.7540   0.7504   +0.48   +4.50   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0794   1.0703   +0.85   +0.72   1.0717
    欧元/英镑                   0.8775   0.8691   +0.97   +3.02   0.8518
    新西兰元/美元               0.6919   0.6899   +0.29   -0.32   0.6941
    美元/挪威克朗               8.6002   8.5795   +0.24   -0.43   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.1813   9.0772   +1.15   +1.05   9.0858
    美元/瑞典克朗               9.0017   9.0443   -0.47   -1.16   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6137   9.5669   +0.49   +0.35   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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