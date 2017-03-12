重温稿-《全球汇市》欧元触及四周高位，因有导报称欧洲央行讨论了升息的可能性

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透纽约3月12日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了 在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。 消息人士告诉路透，部分欧洲央行决策者提出在结束量化宽松计划前上调目前处于纪录 低位的利率的可能性，但讨论时间很短，且未获得广泛支持。 “我不清楚这一消息是否属实，但它反映出欧洲央行目前的想法，”Merk Hard Curren cy Fund总裁和投资组合经理Axel Merk说。 “它显示欧洲央行目前的讨论倾向于，‘我们如何撤走量化宽松计划？’这是根本性的 转变，不过这一根本性的转变不会一蹴而就。” Merk表示，多个欧元区国家的数据支持了经济正在好转的前提。欧洲央行在3月政策会 议结束后，上调了经济成长和通胀预估。 欧元兑美元 升逾1.1%，至1.0698高位，此为2月9日来最高。欧元录得去年6月3日 来最大单日涨幅，这扶助欧元兑美元连续第二周上涨。 美元指数 跌至2月28日来最低。本周下跌0.34%，为五周来首周下跌。 美元承压，因2月非农就业报告显示，薪资增幅不及预期。这抑制了美联储今年将数次 升息的预期。 “薪资数据再度让就业报告黯然失色，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo称，“薪资增幅不够强劲，缓和了美联储今年将加快 升息步伐的预期。” 根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货走势暗示，投资者预期美国本 月升息的几率为93%，但在就业数据发表前为接近90%。 美元兑日圆 微幅下跌，此前触及七周高位115.50日圆，纽约尾盘报114.78日圆。 本周美元兑日圆跌0.2%，为四周来首次下跌。 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0669 1.0575 +0.89 +1.48 1.0513 美元/日圆 114.74 114.91 -0.15 -1.82 116.87 欧元/日圆 122.52 121.53 +0.81 -0.50 123.14 美元/瑞郎 1.0107 1.0119 -0.12 -0.70 1.0178 英镑/美元 1.2169 1.2166 +0.02 -1.35 1.2336 美元/加元 1.3469 1.3508 -0.29 +0.29 1.3430 美元/离岸人民币 6.8854 6.9026 -0.25 -1.25 6.9726 澳元/美元 0.7540 0.7504 +0.48 +4.50 0.7215 欧元/瑞郎 1.0794 1.0703 +0.85 +0.72 1.0717 欧元/英镑 0.8775 0.8691 +0.97 +3.02 0.8518 新西兰元/美元 0.6919 0.6899 +0.29 -0.32 0.6941 美元/挪威克朗 8.6002 8.5795 +0.24 -0.43 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1813 9.0772 +1.15 +1.05 9.0858 美元/瑞典克朗 9.0017 9.0443 -0.47 -1.16 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6137 9.5669 +0.49 +0.35 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。