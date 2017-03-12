重温稿-中国经济：有信心完成外贸目标，对外投资不受外储下降影响--商务部长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京3月11日 - 中国商务部部长钟山周六称，今年中国外贸发展不确定不稳定因素确实很多，但是有信心有决心实现今年政府工作报告中进出口回稳向好的目标；他并强调，中国对外投资步伐不会受到外储下降因素的影响，且中国不鼓励对外投资的舆论也是不准确的。
问及企业对外投资是否会受到外储下降的影响，钟山在两会期间的新闻发布会上指出，中国企业对外的正常投资是不会受任何影响的。现在有一些舆论，认为中国可能要“降温”，中国不鼓励对外投资，“我认为这个舆论是不准确的。”
他强调，中国政府一直鼓励有实力的企业走出去，参与国际的竞争和合作。中国企业在境外的发展是好的，当然不排除有少量企业走出去存在着盲目的、非理性的行为，这主要指一些企业根本没有实力，也没有经验，到境外投资和发展就难以为继，经营管理上都出现了困难和问题。
“因此，我们对盲目的、非理性的投资是不鼓励的。不仅不鼓励，我们还要对这些企业进行监管。”他称。
对于业界非常关注的中美经贸关系，他称，中美关系已经形成了“你中有我、我中有你”利益交融的格局。中美对彼此都非常重要，而贸易战不符合两国和两国人民的根本利益，可以说有百害而无一利。
“中美双方都应当从两国和两国人民的利益出发，加强合作、管控分歧，要发挥好经贸合作在两国关系当中“压舱石”和“推进器”的作用。”钟山指出。
下一步，中国加快培育外贸竞争新优势，实现中国外贸由量的扩张到质的提高，不断地巩固贸易大国地位，推动贸易强国的进程，并进一步释放国内消费潜力，增强消费对经济增长的拉动作用。
此外，商务部副部长在同一场合称，随着非洲自我发展和自我治理能力越来越强，中非之间的合作潜力会越来越大，今后也会有越来越多的中国企业到非洲去投资。（完）
更多细节，请点选中国网文字直播:here (发稿 李文科; 审校 毕晓雯)
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路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。