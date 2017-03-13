更正-日本股市：日经指数早盘微幅收升，因日圆仍处于守势

(内文第五段应为市场消化了“美国政策”收紧预期，非“日本政策”)

路透东京3月13日 - 日股日经指数周一早盘微幅上扬，刷新11日高位，因日圆仍处于守势；但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周会议前的市场观望态度抑制了涨势。

Toshiba Tec股价上涨，此前有报导称其母公司东芝考虑出售Toshiba Tec股份。但后来东芝称该报导不实

日经指数早盘收涨0.19%，报19,642.01点，盘中曾触及3月2日以来最高19,656.48点。若涨破19,668.01，则日经指数将录得2015年12月以来高位。

“鉴于上个交易日市场已经上涨很多，今天的表现堪称相当坚挺，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成说，他指的是日经指数上周五上涨1.5% 。

“但接下来即将迎来美联储会议。市场几乎笃定这次将会升息，并且已经充分消化了政策收紧的预期，由此日圆不太可能进一步下跌，令市场参与者对于追高日股采取谨慎态度。”

Toshiba Tec上涨5.7%，东芝上涨3.7%。日本经济新闻此前报导称，东芝考虑出售所持收银系统生产商Toshiba Tec的股份，以弥补其美国核电部门的63亿美元资产减计。

东京交易所33个类股中有17个下跌，包括证券类股下跌0.6%，上一个交易日为大涨近3%。