更新版 1-台湾货币市场：短率持稳，关注外汇市场变化和FED利率决议

* 短率持稳，关注外汇市场变化和FED利率决议 * 短票量少，缺口小 * 债券附买回市场极短钱甚多 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北3月13日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。交易员表示，市场资金情势大致平 稳，目前仍关注台币偏弱是否令外商银资金短少，以及周三美国联邦储备理事会(FED)宣布 利率决议。 他们指出，银行间同业的短天期拆款近期需求并不高，本周虽有大额国际债交割、国库 借款交割等紧缩因素，但今日为止尚保持平稳；惟各方操作态度仍稍偏向保守，以因应美国 本周稍后可能的升息举措。 〞银行同业的需求不大，不过季底了还是要保守一点。〞一位大型商银交易员说。 交易员称，大型金融机构中仍有银行固定地供给市场资金，至于外商银走钱目前对市场 的影响性暂小，不过各方仍不敢太过轻忽，尤其是3月更有季底财报因素，市场操作仍然偏 向保守。 美国家庭的财富创下纪录水准。美国股市近来频创新高。通胀率逼近美联储2.0%的目标 水准。美联储主席叶伦周三召开2017年首次记者会时，或许可以宣告胜利，美联储料将在这 次会议上升息，从而使货币政策看起来越来越正常化。 本地时间17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.916 31.036 台湾加权股价指数<.TWII 9,697.34 9,627.89 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.250% 0.180-0.250% --一周拆款利率区间 0.183-0.390% 0.180-0.400% --两周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.320-0.380% **短票量少缺口小** 短票方面，本周有美联储料将升息以及国库借款交割的因素，各方对本周调度情势原本 是严阵以待。惟今日短票不多，缺口很小，且大型金融机构仍持续供给市场需求，紧缩因效 果稍被缓解。 交易商认为，大型金融机构稳定力量支撑市场，虽然3月的资金情势各方先以保守看待 ，若月底大型金融机构仍可供应资金，则3月底的资金情势料不致太过紧张。 〞市场还算有钱，而且今天缺口很小，〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.40-0.42%，上日则在0. 40-0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%，区间在0.33-0.43%， 成交量为107.48亿台币；前日加权平均利率在0.412%，区间在0.36-0.44%，成交量为100.24 亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.421%，区间在0.37-0.47%，成交量为156.82亿台币 ；前日加权平均利率在0.403%，区间在0.30-0.43%，成交量为71.38亿台币。 台湾央行周一发行1,510亿台币定存单，发行余额减1亿台币。 本周央行定存单到期金额共1兆1,087亿台币；本周余日定存单到期分布为：周二802亿 、周三816.5亿，周四6,858亿及周五1,099.5亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备为229亿台币，累计超额准备达2,145亿台 币、加计前期1%的超额准备3,474亿台币。 **RP市场短钱多为明日国际债交割** 债券附买回(RP)市场方面，交易员称，今日短钱甚多，不少交易商要求资金停泊极短天 ，预料可能为了因应明日的大笔美元债交割所致。今日债券附买回利率大致持平。 他们指出，投信短钱甚多，市场无法如数满足要券需求，下周进入月底，资金的需求稍 大，预料利率上较会反应月底趋紧因素而走扬；不过预料走升幅度也不致太大，估约2-3基 点。 〞很多人说(资金)只要放一天，可能明天有交割吧!〞一位大型证券商交易员说。 周二有美国大企业--康卡斯特(Comcast发行10.05亿美元国际债；周四则有央 行的两年期定存单300亿台币将标售。 证券商与金融机构短天期公债RP利率大致保持不变，主要成交利率在0.32-0.33%；月内 公司债附买回利率亦同于上日的0.42-0.43%。 票券商方面债券附买回利率大致不变。今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率 短天期主要落在0.25-0.26%；月内利率主要落在0.28-0.32%；月内公司债利率主要在0.32-0 .34%，上日在0.32-0.33%；跨月利率不变落在0.35-0.40%。(完) (审校 曾祥进)