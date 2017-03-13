更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升，本周事件众多汇价料难突破波动区间

* 人民币小幅收升，日内波幅狭窄 * 仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性 * 本周事件众多，汇价料难突破波动区间 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月13日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，但幅度远小于 中间价。交易员称，市场仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，加上当前仍处于“两 会”(人大和政协会议)期间，汇价料仍以稳定为主；本周三美联储议息落定后，人民币或有 小幅贬值空间。 他们并表示，离岸人民币流动性仍较之前略微收紧，空头操作缺乏空间，使得离岸CNH 与在岸汇价仍存超过150点的倒挂，这在某种程度上会缓解人民币贬值压力；除了美联储议 息会议外，本周还需关注G20（20国集团）财经首脑会议以及荷兰大选。 “欧元这一波起来，购汇还是蛮强的。美联储加息概率很高，估计美元指数会看到105- 106，不过人民币倒不太容易突破前期低点，毕竟央妈已经在准备了。”一中资行交易员称 。 亦有中资行交易员表示，本周美联储加息应该没悬念的，走势上看美元有点利多出尽的 样子，但人民币还有小幅贬值的空间。 全球汇市方面，欧元兑美元在周一亚洲交易时段升至一个月高位，之前部分欧洲央行决 策者谈到在结束购债计划前升息的可能性。 根据芝加哥商业交易所(CME)集团的FedWatch工具，联邦基金利率期货价格显示，投资 者认为美联储本周升息的可能性超过90%。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.9092 6.9157 0.09% FXS> 中间价 6.8988 6.9123 0.20% 成交额<CNYSPTVOL=C 232.32亿美 230.72亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 66 日低6.9096 日高6.90 3 今年以来升贬幅度 0.58% 2005年汇改以来升贬 19.79% 幅度 一年期美元/人民币 1290 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.896 6.886 一年期NDF<CNY1YNDF 7.129 7.1345 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9062； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.3965、6.0293和8.4338。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/杨淑祯)