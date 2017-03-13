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亚洲 | 2017年 3月 13日 星期一 17:13 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升，本周事件众多汇价料难突破波动区间

    * 人民币小幅收升，日内波幅狭窄
    * 仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性
    * 本周事件众多，汇价料难突破波动区间

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京3月13日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，但幅度远小于
中间价。交易员称，市场仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，加上当前仍处于“两
会”(人大和政协会议)期间，汇价料仍以稳定为主；本周三美联储议息落定后，人民币或有
小幅贬值空间。
    
    他们并表示，离岸人民币流动性仍较之前略微收紧，空头操作缺乏空间，使得离岸CNH
与在岸汇价仍存超过150点的倒挂，这在某种程度上会缓解人民币贬值压力；除了美联储议
息会议外，本周还需关注G20（20国集团）财经首脑会议以及荷兰大选。
    
    “欧元这一波起来，购汇还是蛮强的。美联储加息概率很高，估计美元指数会看到105-
106，不过人民币倒不太容易突破前期低点，毕竟央妈已经在准备了。”一中资行交易员称
。

   亦有中资行交易员表示，本周美联储加息应该没悬念的，走势上看美元有点利多出尽的
样子，但人民币还有小幅贬值的空间。

    全球汇市方面，欧元兑美元在周一亚洲交易时段升至一个月高位，之前部分欧洲央行决
策者谈到在结束购债计划前升息的可能性。
    
    根据芝加哥商业交易所(CME)集团的FedWatch工具，联邦基金利率期货价格显示，投资
者认为美联储本周升息的可能性超过90%。
  
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：  
 在岸市场人民币兑美     今日          上日        升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.9092        6.9157      0.09%
               FXS>                             
   中间价              6.8988        6.9123      0.20%
 成交额<CNYSPTVOL=C  232.32亿美   230.72亿美元      
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      66        日低6.9096   日高6.90
                                                   3
   今年以来升贬幅度                                0.58%
 2005年汇改以来升贬                               19.79%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         1290                        
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日          上日              
   CNH即期              6.896        6.886              
 一年期NDF<CNY1YNDF     7.129        7.1345             
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9062；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.3965、6.0293和8.4338。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/杨淑祯)
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