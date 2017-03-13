重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/5/10年债预测值3.28%、3.94%、4.05%、4.15%

* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：50亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：70亿 * 招标时间：1/3/5年：3月14日9:30-10:30；10年：3月14日9:30-11:10 * 受访人数：8位(银行) * 预测区间：3.10%-3.40%；3.90%-4.00%；4.01%-4.10%；4.13%-4.20% * 预测均值：3.28%；3.94%；4.05%；4.15% 路透上海3月13日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、三、五、10年固息债。路透调查显 示，周一农发债招标结果显示新债需求延续偏弱，不过现券期货尾盘走强，会否带动一级走暖尚有待观察；国 开四期债中标收益率预测均值分别落在3.28%、3.94%、4.05%和4.15%。 上海一银行交易员称，近期一级投标热度一般，今天农发债招标结果也是不佳；国开债本周发行从此前的 一周两批缩为一周一批，且发行量下调，不排除也是出于市场需求不佳的顾虑。 不过，他表示，周一尾盘期货冲高带动现券收益率大幅下行，市场情绪反转较快，明天一级定位如何可能 还需观察二级。 中国农业发展银行周一下午招标增发的三年和七年期固息债，中标收益率分别为3.9643%和4.2712%，投标 倍数为2.54倍和2.51倍；同时招标新发的15年期固息债，中标利率4.45%，投标倍数2.65倍。 中国金融期货交易所10年国债期货主力合约T1706 周一尾盘大幅拉升，最大涨幅超1%。交易员称， 尽管周末有关中国监管层加强债券交易业务监管的传闻引发市场热议，但周一期现货反响平淡，可能引发国债 期货空头集中平仓。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、10年最新收益率为3.3 317%、4.0100%、4.1148%和4.2060%。 明日招标新债分别为国开行2017年第四期、2016年第15期 、18期 和13期 的增发债，票面利率3.20%、2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第4期、2016年第18、15、13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：50亿；3年：50亿元； 5年：40亿元；10年：70亿 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3/5年：3月14日9:30-10:30 10年：3月14日9:30-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月16日 起息日 1年：2017/3/13；3年：2016/10/20； 5年：2016/12/8；10年：2016/8/25 分销期 3/15-3/16 上市日 3/20 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%； 5年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)