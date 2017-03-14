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亚洲 | 2017年 3月 14日 星期二 08:00 BJT

重温稿--台湾货币市场：短率持稳，关注外汇市场变化和FED利率决议

    * 短率持稳，关注外汇市场变化和FED利率决议
    * 短票量少，缺口小
    * 债券附买回市场极短钱甚多

     记者 高洁如
    路透台北3月13日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。交易员表示，市场资金情势大致平
稳，目前仍关注台币偏弱是否令外商银资金短少，以及周三美国联邦储备理事会(FED)宣布
利率决议。
    
    他们指出，银行间同业的短天期拆款近期需求并不高，本周虽有大额国际债交割、国库
借款交割等紧缩因素，但今日为止尚保持平稳；惟各方操作态度仍稍偏向保守，以因应美国
本周稍后可能的升息举措。
    
    〞银行同业的需求不大，不过季底了还是要保守一点。〞一位大型商银交易员说。
    
    交易员称，大型金融机构中仍有银行固定地供给市场资金，至于外商银走钱目前对市场
的影响性暂小，不过各方仍不敢太过轻忽，尤其是3月更有季底财报因素，市场操作仍然偏
向保守。
    
    美国家庭的财富创下纪录水准。美国股市近来频创新高。通胀率逼近美联储2.0%的目标
水准。美联储主席叶伦周三召开2017年首次记者会时，或许可以宣告胜利，美联储料将在这
次会议上升息，从而使货币政策看起来越来越正常化。    
          
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.916                     31.036    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,697.34                  9,627.89    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.250%               0.180-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.390%               0.180-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.380%               0.320-0.380%
   

    **短票量少缺口小**
        
    短票方面，本周有美联储料将升息以及国库借款交割的因素，各方对本周调度情势原本
是严阵以待。惟今日短票不多，缺口很小，且大型金融机构仍持续供给市场需求，紧缩因效
果稍被缓解。 
    
    交易商认为，大型金融机构稳定力量支撑市场，虽然3月的资金情势各方先以保守看待
，若月底大型金融机构仍可供应资金，则3月底的资金情势料不致太过紧张。
    
    〞市场还算有钱，而且今天缺口很小，〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.40-0.42%，上日则在0.
40-0.43%。 
 
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%，区间在0.33-0.43%，
成交量为107.48亿台币；前日加权平均利率在0.412%，区间在0.36-0.44%，成交量为100.24
亿台币。 
 
    上日60天短票成交加权平均利率为0.421%，区间在0.37-0.47%，成交量为156.82亿台币
；前日加权平均利率在0.403%，区间在0.30-0.43%，成交量为71.38亿台币。
    
    台湾央行周一发行1,510亿台币定存单，发行余额减1亿台币。
    
    本周央行定存单到期金额共1兆1,087亿台币；本周余日定存单到期分布为：周二802亿
、周三816.5亿，周四6,858亿及周五1,099.5亿。
    
    拆款中心资料显示，周一银行超额准备为229亿台币，累计超额准备达2,145亿台
币、加计前期1%的超额准备3,474亿台币。    
    
   
    **RP市场短钱多为明日国际债交割**

    债券附买回(RP)市场方面，交易员称，今日短钱甚多，不少交易商要求资金停泊极短天
，预料可能为了因应明日的大笔美元债交割所致。今日债券附买回利率大致持平。
    
    他们指出，投信短钱甚多，市场无法如数满足要券需求，下周进入月底，资金的需求稍
大，预料利率上较会反应月底趋紧因素而走扬；不过预料走升幅度也不致太大，估约2-3基
点。
    
    〞很多人说(资金)只要放一天，可能明天有交割吧!〞一位大型证券商交易员说。
    
    周二有美国大企业--康卡斯特(Comcast发行10.05亿美元国际债；周四则有央
行的两年期定存单300亿台币将标售。
    
    证券商与金融机构短天期公债RP利率大致保持不变，主要成交利率在0.32-0.33%；月内
公司债附买回利率亦同于上日的0.42-0.43%。
    
    票券商方面债券附买回利率大致不变。今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率
短天期主要落在0.25-0.26%；月内利率主要落在0.28-0.32%；月内公司债利率主要在0.32-0
.34%，上日在0.32-0.33%；跨月利率不变落在0.35-0.40%。(完)   

 (审校 曾祥进)
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