重发-《技术解析》现货金目标位仍在每盎司1,193美元

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路透新加坡3月14日 - 波浪形态与费波纳奇分析显示，现货金的目标位仍是每盎司1,193美元。

图表：tmsnrt.rs/2nnGmyT (简体)

tmsnrt.rs/2mUmuWo (繁体)

自2月27日高点1,263.80美元展开的跌势由三浪构成，第三浪C浪又细分为五个子浪。黄金目前正运行于第五个子浪，可能跌破1,193，这是2016年12月15日低点1,122.35至1,263.80升势的50%费波纳奇回档位。

若从当前水准反弹，可能止步于阻力位1,210美元。(完)