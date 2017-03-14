重发-《技术解析》现货金目标位仍在每盎司1,193美元

标题新闻：今年首季美国的银行放贷步幅连续第二季放缓，但银行业盈利增加－FDIC
FDIC为美国联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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路透新加坡3月14日 - 波浪形态与费波纳奇分析显示，现货金的目标位仍是每盎司1,193美元。
图表：tmsnrt.rs/2nnGmyT (简体)
tmsnrt.rs/2mUmuWo (繁体)
自2月27日高点1,263.80美元展开的跌势由三浪构成，第三浪C浪又细分为五个子浪。黄金目前正运行于第五个子浪，可能跌破1,193，这是2016年12月15日低点1,122.35至1,263.80升势的50%费波纳奇回档位。
若从当前水准反弹，可能止步于阻力位1,210美元。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张涛；审校 高琦/刘秀红)
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全美不动产协会公布，美国4月成屋销售下降2.3%，年率为557万户。 3月成屋销售年率下修至570万户，仍为2007年2 月来最高，前值为571万户。 美国商务部修正了5月16日公布的4月建筑许可数据，4月建筑许可年率修正为122.8万户，前值为122.9万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
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