更新版 1-台湾货币市场：短率平稳不变，资金稍有流动但整体市场尚属平静

* 短率相当平稳，观望美联储会议结果 * 短票市场缺口暂小 * 部分投信赎回，但无碍债券附买回市场 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北3月14日 - 台湾银行间短率周二大致平稳。交易员表示，市场资金尚属充裕，但因国库借款而稍有流动，目前各方仍静待本周稍晚美国联邦储备理事会的议息结果。 他们指出，目前市场相当平静，但是本月底也面临季底，很多银行不能承做跨季拆款、短票交易，因此各方都不敢轻忽月底的紧缩效果。虽然本周还有国库借款要交割，资金在银行间有所流动，但整体还是平稳充裕。 〞银行需求普普(普通)，没有太特别。〞一大型银行交易员说。 交易员称，预料月底时短利仍将走高，幅度料自2基点起跳。由于2月开始已陆续有大额的美元债交割，资金不致太过宽松，且周四有美联储议息会议结果，市场也密切关注台湾央行会如何调控台币资金。 本地时间17:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.966 30.916 台湾加权股价指数<.TWII 9,744.21 9,697.34 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.183-0.250% 0.180-0.250% --一周拆款利率区间 0.184-0.390% 0.183-0.390 --两周拆款利率区间 0.195-0.390% 0.300-0.380% **短票市场资金平稳充裕** 短票方面，交易商指出，由于金管会开放外资汇入投资私募可转债可不计入汇入资金30%限额，因此部分中型民营银行的投资货币市场资金额度空出，对投入30天短票买断相对踊跃。 〞对跨季资金帮助蛮大的，〞一大型票券商交易员说。 另外一家大型票券商交易员也表示，今天缺口偏小，一早承做不多，交易员收入资金态度相当保守。不过由于时近月底，银行对利率也很要求，今日的短票成交利率低位渐少。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%，上日则在0.40-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.417%，区间在0.36-0.44%，成交量为95.7亿台币；前日加权平均利率在0.407%，区间在0.33-0.43%，成交量为107.48亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.423%，区间在0.40-0.44%，成交量为33.59亿台币；前日加权平均利率在0.421%，区间在0.37-0.47%，成交量为156.82亿台币。 台湾央行周二发行803亿台币定存单，发行余额增1亿台币。 本周央行定存单到期金额共1兆1,087亿台币；本周余日定存单到期分布为：周三816.5亿，周四6,858亿及周五1,099.5亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备为583亿台币，累计超额准备达2,787亿台币、加计前期1%的超额准备4,116亿台币。 **部分投信赎回但无碍RP市场平稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员称，今日资金情势平稳，投信虽有部分面临赎回压力，但整体而言并未影响资金水位。银行则偏向宽松。 他们指出，虽被部分投信赎回，但新钱好借。本周美联储预期即将宣布升息，虽然对于台湾央行3月理监事会议暂时不会有升息的议题，但是央行对整体资金的宽松态度是否转向，值得探究。 〞除非央行有大幅紧缩的动作，否则可能变化不大。〞一位大型证券商交易员说。 交割因素方面，周二有美国康卡斯特(Comcast发行10.05亿美元国际债；周四则有央行的两年期定存单300亿台币将标售。 美联储将在周二至周三召开议息会议并宣布结果，本次升息预期高；至于台湾央行也将在3月23日召开会议，保持1.375%的重贴现率不变乃是市场共识。 证券商与金融机构短天期公债RP利率大致保持不变，主要成交利率在0.32-0.33%；月内公司债附买回利率亦同于上日的0.42-0.43%；跨月成交利率在0.44%。 票券商方面债券附买回利率区间亦未变。今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期主要落在0.25-0.26%；月内利率主要落在0.28-0.32%；月内公司债利率主要在0.32-0.34%；跨月利率不变落在0.35-0.40%。(完) (审校 乔艳红/张喜良)