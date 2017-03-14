重温稿-《中国新债预测》七年新发国债利率预测均值3.16%，配置需求料平稳

* 招标品种：财政部七年新发国债

* 招标金额：200亿元人民币

* 招标时间: 周三(3月15日)10:35-11:35

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间：3.12%-3.20%

* 预测均值: 3.16%(按各家机构预测值平均)

路透上海3月14日 - 中国财政部周三将招标新发七年期固息国债。路透调查显示，尽管债市大环境仍偏空，但短期看二级继续调整动力有限，收益率反弹就能吸引买盘跟上，预计明日新债配置需求较为稳定，加权中标利率预测均值落在3.16%。

“七年的比较难判断，二级几乎没有成交，还是参考估值然后看大行需求情况，应该会比较平稳吧。”上海一银行交易员称。

中债国债到期收益率曲线中，七年期最新收益率为3.2144%。二级市场上，剩余期限近七年的国债160025最新报价为3.25%/3.15%。

国家开发银行上午招标增发的一、三、五和10年期固息债，除一年品种定位明显偏高外，另外三期债中标收益率均略低于预期。

明日招标国债为财政部今年第六期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该债具体招标时间为3月15日10:35-11:35，3月16日开始计息，招标结束至3月16日进行分销，3月20日起上市交易。