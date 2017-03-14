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亚洲 | 2017年 3月 14日 星期二 17:21 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌成交放量，尾盘疑似受干预贬幅收窄

    * 人民币小幅收跌成交放量
    * 客盘仍有实需购汇，大行适度提供美元流动性
    * 美联储议息会议临近市场购汇情绪又起
    * 收盘价突然回弹60点疑似受干预

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海3月14日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌成交放量，中间价调降
。交易员称，客盘仍有部分实需购汇，大行则适度提供美元流动性；随着美联储加息预期升
温，市场做多美元的情绪又起，汇价一度跌破6.92，而在收盘前受到疑似干预，10分钟内涨
逾60点，收盘价缩减跌幅。
    
    他们并表示，中国稍早公布的1-2月投资和工业数据均向好，但数据对汇市影响不大；
近期人民币汇率CFETS指数再度向去年8月以来的波动区间底部靠近，监管层通过适度调低指
数的方式，使得双边汇率整体趋稳，并通过该操作来化解贬值压力。
    
    “市场情绪是被压抑的，（美元）低了就买，大行守着6.92关口，可能不想让人民币跌
得太快，收盘前就来了一下。”一中资行交易员称，“上午波幅小有银行来回做，成交量就
上去了。”
 
    他并表示，美联储加息概率大，人民币短期压力还挺大的，估计监管层也不会在“两会
”后立刻放松维稳。

    中国国家统计局周二公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%，略高
于路透调查预估中值6.2%；1-2月固定资产投资同比增长8.9%，高于路透调查
中值8.2%，且为2016年1-6月以来最高。
    
    美元周二攀升，美国联邦储备理事会(美联储/FED)预计将很快宣布加息。而荷兰和法国
即将迎来大选，且英国启动退欧协商，所有这些事件所带来的政治风险对欧洲货币构成了压
力。   
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：  
    
 在岸市场人民币兑美     今日          上日        升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.9131        6.9092      -0.06%
               FXS>                             
   中间价              6.9118        6.8988      -0.19%
 成交额<CNYSPTVOL=C  299.45亿美   235.43亿美元      
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      95        日低6.9213   日高6.91
                                                   18
   今年以来升贬幅度                                0.53%
 2005年汇改以来升贬                               19.72%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         1230                        
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日          上日              
   CNH即期             6.9038        6.8964             
 一年期NDF<CNY1YNDF    7.1445        7.1273             
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9194；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.366、6.0169和8.4173。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)
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