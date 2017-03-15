更正-美国热股：Euronet Worldwide对速汇金收购报价超过蚂蚁金服，速汇金暴涨(3月14日)

欧洲股市：下跌但摆脱低位，在巴西有业务的企业股票急挫
路透米兰5月18日 - 欧洲股市周四收盘下跌，但摆脱了盘中低位，因美国政治动荡带来的不安情绪有所减弱；但在巴西有业务的企业股票受挫，因巴西总统卷入一宗丑闻。
(更正：因译文有误，标题及内文改为“Euronet Worldwide出价收购”速汇金”，非“速汇金收购money-transfer”。)
路透3月14日 - 美国电子支付服务提供商Euronet Worldwide表示，已出价收购同业速汇金(MoneyGram)，报价为每股15.20美元，超过蚂蚁金服给出的13.25美元的报价。
速汇金周一收报12.66美元，周二盘初暴涨27.09%，报16.09美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透米兰5月18日 - 欧洲股市周四收盘下跌，但摆脱了盘中低位，因美国政治动荡带来的不安情绪有所减弱；但在巴西有业务的企业股票受挫，因巴西总统卷入一宗丑闻。
路透上海5月18日 - 中国知名网贷平台--点融网周四宣布，将在香港设立一个全球资产投资平台，帮助亚洲投资者投资包括美国消费信贷在内的全球资产，预计二季度末正式上线。
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