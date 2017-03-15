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中国财经报道 | 2017年 3月 15日 星期三 14:46 BJT

更正-美国热股：Euronet Worldwide对速汇金收购报价超过蚂蚁金服，速汇金暴涨(3月14日)

(更正：因译文有误，标题及内文改为“Euronet Worldwide出价收购”速汇金”，非“速汇金收购money-transfer”。)

路透3月14日 - 美国电子支付服务提供商Euronet Worldwide表示，已出价收购同业速汇金(MoneyGram)，报价为每股15.20美元，超过蚂蚁金服给出的13.25美元的报价。

速汇金周一收报12.66美元，周二盘初暴涨27.09%，报16.09美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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