重发-中国汇市：人民币早盘延续窄幅横盘，市场更关心美联储后续加息频率

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* 人民币早盘与中间价均延续昨日窄幅横盘走势

* 大行继续适度提供美元流动性满足客盘需求

* 市场更关心后续美国加息频率

* 境内一年期美元长端掉期小跌

路透上海3月15日 - 人民币兑美元即期周三早盘与中间价均延续昨日窄幅横盘走势。交易员称，大行继续在合适点位值守，适度提供美元流动性，满足客盘实需购汇需求，市场或基本反映本周美联储加息预期，若后续美国升息频率上升，人民币或再度面临较大贬值压力。

他们并指出，本周中国银行间流动性整体充裕，加上美本周升息几无悬念，中美利差收窄预期，使得长端掉期小幅承压，一年期掉期小跌至1,200点左右的逾一个月来波动区间底部；但因离岸人民币流动性仍小幅偏高，因此两地一年期掉期点差维持在1,000点以上。 “（美元兑人民币）汇价上6.9之后对市场还是有些心理影响的，但感觉央妈也不希望现在就开始动，稳稳等明天外部反应了再说。”一中资行交易员称。

中国总理李克强在记者会上称，中国将继续坚持人民币汇率形成机制改革，以市场供求为基础、实行有管理的汇率制度；在汇率弹性加大的情况下保持了人民币在合理均衡水平基本稳定，主要得益于中国经济平稳运行。

北京时间11:49，人民币兑美元即期报6.9146元,上日收报6.9131元，夜盘终报6.9139元。今日人民币兑美元中间价报6.9115元，上日为6.9118元。人民币兑美元即期成交额为104.67亿美元，上日半日为125.04亿美元。

全球汇市方面，美元周三在亚洲时段走势不稳，投资者焦急地等待美联储很快将对货币政策前景给出的线索。

“所有人都在静待美联储决议，所以我们预计汇率仍呈区间波动走势，直到我们获得有关今年余下时间预期情况的清晰信号，”汇市研究公司Global-info驻东京的主管Kaneo Ogino表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.137元, 上日尾盘为7.1348元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.9007元, 与在岸即期价差倒挂139点，上一交易日尾盘报6.902元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9156，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3414、6.0222和8.4075。