重发-香港个股：华置拟以最多70亿港元悉售盛京银行股份予大股东，拟派特别息

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路透香港3月15日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，将悉数出售所持约9.96%盛京银行股份予大股东陈凯韵，总代价最多70亿港元。华置并将一如过往，计划在完成出售资产后向股东派发特别股息，但金额尚未确定。

华置去年5月按每股12港元价格，向恒大买入该批盛京银行股份，使后者回复公众持股的要求。

公司的声明称，拟透过转让公司形式，将该批涉及逾5.77亿股的盛京银行股份出售予陈凯韵，代价按公式计算，但以最多70亿港元为限。

盛京银行今天早盘收市价7.32港元，远低于华置去年的买入价。华置在稍早公布的2016年度业绩内披露，去年5-12月自盛京银行获得的股息收入净额约1.7亿港元，因股价下跌而产生的公平值未变现亏损达23.7亿港元。

去年末，持有该批盛京银行股份的公司Great Captain的销售贷款（即结欠华置其他成员公司的全部款项）为约64.66亿港元。

华置表示，拟在出售事项完成后一次或多次向股东派付特别股息，另亦拨作公司一般营运资金。

华置午盘初段股价升4.13%，报11.6港元。

本月初，华置原大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。进行上述股权重组的原因是刘銮雄的健康状况极为不稳，有需要在其在生之时实行重组。（完）

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