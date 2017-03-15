更新版 1-香港热股：港交所盘中一度触及两周高位，受债券通年内实行消息提振

(新增港交所回应)

路透香港3月15日 - 亚洲最大交易所--香港交易及结算所（港交所）周三盘中一度冲高至两周高位，受债券通年内实行的消息提振；港交所表示，全面准备债券通。

中国国务院总理李克强在两会结束后会见中外记者时称，中国要进一步探索开放债券市场，今年将首次在香港和内地实行“债券通”，允许境外资金在境外购买内地的债券；中央政府并会不断增加力度促进香港发展及与内地合作。

有关言论于港股早盘尾段发布，港交所随即由跌转升，午盘初段升幅一度扩至2.7%，触及197.1港元的两周高位。

港交所其后发表声明表示，债券通将为内地资本市场发展迎来又一大突破，也将进一步巩固香港作为连通内地市场和国际市场门户的优势地位，香港交易所将在两地监管当局的指导下积极参与债券通的准备工作，并在未来适时由相关各方公布更多细节。

香港时间14:38，该股升1.3%，报194.5港元；大市恒生指数则跌0.1%。

市场人士指出，债券通的开通标志着港交所的业务可扩至其他主要资产类别，随着中港两地市场互联互通进一步扩大，有助资金南下或北上投资，本地市场交投将更活跃。

港交所行政总裁李小加此前表示，港交所正在探讨的债券通模式主要是机构债券市场的场外交易模式，旨在连接内地主要在岸债券市场基础设施，提供跨境现货债券交易及结算，在不改变投资者现时买卖债券模式基础上便可建立一个便捷的市场连通模式。

他其后在业绩发布会上进一步指出，由于国际投资者对中国在岸债券投资需求较大，“北上”有可能先行而“南下”在后，意味着债券通有可能改变沪港通与深港股的双向同步开通的做法。（完）