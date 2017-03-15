更新版 1--中国汇市：人民币窄幅横盘微收升，市场关注美联储后续加息频率

* 人民币微收升，与中间价续窄幅横盘 * 大行继续适度提供美元流动性满足客盘需求 * 市场更关心后续美国加息频率 * 境内一年期美元长端掉期小跌 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月15日 - 人民币兑美元即期周三微收升，与中间价均延续窄幅横盘走势。交易员称，大行继续在合适点位值守，适度提供美元流动性，满足客盘实需购汇需求。市场或基本反应本周美联储加息预期，若后续美国升息频率上升，人民币或再度面临较大贬值压力。 他们并指出，本周中国银行间流动性整体充裕，加上美国本周升息几无悬念，中美利差收窄预期使得长端掉期小幅承压，一年期掉期小跌至1,200点左右的逾一个月来波动区间底部；但因离岸人民币流动性仍小幅偏高，因此两地一年期掉期点差维持在1,000点以上。 “今天美元指数跌了很多，人民币仅升了10个点，购汇还是挺多的，只要（美元）跌了就有人买。”一中资行交易员称，“汇市是个讲故事的地方，美联储加息已经price in了，今晚海外市场会关注荷兰大选。” 他并称，今晚美联储加息概率市场已经充分预期，如果没有更鹰派的表态，美元也不怎么会升。估计过了这个时点，境内市场的客盘净购汇可能会稳住。 中国总理李克强今日在记者会上称，中国将继续坚持人民币汇率形成机制改革，以市场供求为基础、实行有管理的汇率制度；在汇率弹性加大的情况下保持了人民币在合理均衡水平基本稳定，主要得益于中国经济平稳运行。 全球汇市方面，美元周三在亚洲时段走势不稳，投资者焦急地等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快将对货币政策前景给出的线索。 “所有人都在静待美联储决议，所以我们预计汇率仍呈区间波动走势，直到我们获得有关今年余下时间利率预期的清晰信号，”外汇研究公司Global-info高管Kaneo Ogino表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.9121 6.9131 0.01% 中间价 6.9115 6.9118 0.00% 成交额 204.3亿美元 299.45亿美元 日内波动幅度(pips) 56 日低6.9161 日高6.9105 今年以来升贬幅度 0.54% 2005年汇改以来升贬幅度 19.74% 一年期美元/人民币掉期 1210 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.894 6.902 一年期NDF 7.123 7.1348 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.911；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3476、6.0269和8.4505。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/张喜良)