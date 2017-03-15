重发-中国金融：及时研究制定理财产品和资管产品管理办法--银监会主席

(重发以润饰标题)

路透北京3月15日 - 中国银监会主席郭树清周三表示，银行业要及时改进完善产品管理制度，依据规范金融机构资产管理业务的指导意见，及时研究制定理财产品和资管产品管理办法；引导理财产品更多地投向实体经济，严控期限错配和杠杆投资。

银监会网站刊登他在《2016年度中国银行业服务改进情况报告》发布会上讲话并称，监管部门要坚持以风险为本的监管制度，进一步加强行为监管与功能监管；银行业要进一步加强内控管理，健全完善各项规章，补齐制度短板。

“银行业是一个服务行业，要有‘端盘子’的服务精神；能否为实体经济发展提供有效支持、能否为客户提供更好的银行服务，是衡量银行改革成果的最重要的标准。”他称。

中国央行行长周小川在“两会”期间指出，中国目前理财产品市场混乱，投机性过强，也存在监管之间协调不够；强调资产管理要和其它金融业务一样，要为实体经济服务。

郭树清并表示，银行业要树立以客户为中心的理念，不断改进银行服务；同时，也要通过规范市场秩序使行业实现有序竞合发展，针对融资难融资贵、贷款附加条件不合理、金融消费者权益保护不足等问题，采取切实有效的措施，逐步建立长效机制。（完）

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