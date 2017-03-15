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市场报道 | 2017年 3月 15日 星期三 18:06 BJT

更正-《汇市简讯》英镑兑美元回落，因英国薪资增长数据逊于预期

(因英文原文有误，第四条中失业率应为“2005年”以来最低，非“1975年”) 0943GMT

* 逊于预期的英国薪资增长数据对英镑造成打压

* 英镑兑美元跌至1.2190，数据公布前两小时在1.2213-1.2237区间交投

* 薪资增幅不及预期，但ILO失业率意外降至4.7%

* 英国截至1月的三个月按ILO标准计算的失业率为2005年以来最低

* 欧洲盘初高点在1.2258

* 欧洲理事会主席称，英国将是退欧协议失败局面最大受害者

(完) (编译 王兴亚；审校 高琦)
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