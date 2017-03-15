更正-《汇市简讯》英镑兑美元回落，因英国薪资增长数据逊于预期

标题新闻：截至5月23日当周美国货币市场基金总资产增加57.3亿美元，至2.619万亿美元-iMoneyNet
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(因英文原文有误，第四条中失业率应为“2005年”以来最低，非“1975年”) 0943GMT
* 逊于预期的英国薪资增长数据对英镑造成打压
* 英镑兑美元跌至1.2190，数据公布前两小时在1.2213-1.2237区间交投
* 薪资增幅不及预期，但ILO失业率意外降至4.7%
* 英国截至1月的三个月按ILO标准计算的失业率为2005年以来最低
* 欧洲盘初高点在1.2258
* 欧洲理事会主席称，英国将是退欧协议失败局面最大受害者
(完) (编译 王兴亚；审校 高琦)
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路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为