更新版 1-中国公开市场：逆回购和MLF利率年内二度上调，央行指为随行就市非加息

* 央行上调逆回购操作利率，幅度为10bp
* 央行连续第二周开展MLF操作，中标利率亦上调10bp
* 央行称此为市场化招投标结果，反应供求关系
* 央行并指此利率上调并非加息
(新增中标利率和MLF操作详情)
路透北京3月16日 - 中国央行两个月内二次上调公开市场逆回购操作利率10bp（基点）
，同时央行今日亦连续两周开展MLF（中期借贷便利）操作，此次操作利率亦上调10bp。央
行在随后的公告中称，此次上调是市场化招投标的结果，反映市场资金供求关系，并非加息
。
中国央行公告显示，今日进行了800亿元人民币逆回购操作，其中七天和14天期各200亿
元，28天期400亿元，中标利率较上次上调10bp，分别为2.45%、2.60%和2.75%。据此计算，
今日将净回笼200亿元，连续第16日净回笼。
据路透统计，本周共有3,900亿元逆回购到期， 其中今日到期1,000亿元。
中国央行在上周二开展MLF操作后，今日又对17家金融机构进行MLF操作3,030亿元，六
个月和一年期利率分别升至3.05%和3.20%，中标利率亦较上周操作上调10bp。
“感觉降杠杆思路延续吧，但行事还是十分谨慎，这次调整和前一次调整都选在了对市
场冲击最小的时点...不过我看通稿还是留了口子，说偏差太大会引起市场套利，现在偏差
还很大，之后大概率还是会调。”上海一银行交易员称。
中国央行在就此次操作利率上调的答记者问中称，此次公开市场逆回购及MLF中标利率
上行是市场化招投标的结果，主要反映了近期国内外影响市场资金供求因素的变化；如果逆
回购和MLF中标利率和市场利率利差越来越大，就会出现套利空间和不公平，市场定价也会
扭曲。
“观察是否加息则要看是否调整存贷款基准利率，逆回购和MLF中标利率上行并不是加
息。”央行称，从最近一段时间看，利率更富弹性，也有助于去杠杆、抑泡沫、防风险，符
合中央经济工作会议精神。
业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的600亿元人民币三个月期国库现金管
理商业银行定期存款招标，中标利率为4.20%，较上次（2016年10月24日）高125个基点（bp
），因近几个月来货币市场利率上涨较多。
中国央行上次上调MLF利率是在1月24日，当时六个月和一年期操作的中标利率分别为2.
95%、3.1%，均较前期上升10BP。
此后，央行于2月3日亦上调了逆回购操作利率10个bp，当时三个期限品种中标利率依次
为2.35%、2.50%、2.65%，这是2015年1月逆回购重启以来首次调升。
海外市场方面，美联储周三决定升息25个基点，而且今年可能再升息两次，即便就业市
场改善且通胀率攀升。
3月初资金维持稳势，中国央行公开市场上周持续小幅净回笼步伐未改。尽管一季末MPA
（宏观审慎评估）考核压力大增，令市场普遍忧虑月底资金面，但结合公开市场及当周MLF
操作仅对冲到期量来看，央行释放的政策信号仍偏谨慎。
中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节
后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆
回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设
并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规
模的城市商业银行和农村商业银行等。
此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开
行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
逆回购 （周一） 300
（周二） 400
（周三） 600
（周四） 800
（周五） 待定
正回购到期 --
逆回购到期（周一 800
）
（周二） 800
（周三） 700
（周四） 1,000
（周五） 600
SLO到期 --
(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格
(发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)