更新版 1-中国公开市场：逆回购和MLF利率年内二度上调，央行指为随行就市非加息

* 央行上调逆回购操作利率，幅度为10bp * 央行连续第二周开展MLF操作，中标利率亦上调10bp * 央行称此为市场化招投标结果，反应供求关系 * 央行并指此利率上调并非加息 (新增中标利率和MLF操作详情) 路透北京3月16日 - 中国央行两个月内二次上调公开市场逆回购操作利率10bp（基点） ，同时央行今日亦连续两周开展MLF（中期借贷便利）操作，此次操作利率亦上调10bp。央 行在随后的公告中称，此次上调是市场化招投标的结果，反映市场资金供求关系，并非加息 。 中国央行公告显示，今日进行了800亿元人民币逆回购操作，其中七天和14天期各200亿 元，28天期400亿元，中标利率较上次上调10bp，分别为2.45%、2.60%和2.75%。据此计算， 今日将净回笼200亿元，连续第16日净回笼。 据路透统计，本周共有3,900亿元逆回购到期， 其中今日到期1,000亿元。 中国央行在上周二开展MLF操作后，今日又对17家金融机构进行MLF操作3,030亿元，六 个月和一年期利率分别升至3.05%和3.20%，中标利率亦较上周操作上调10bp。 “感觉降杠杆思路延续吧，但行事还是十分谨慎，这次调整和前一次调整都选在了对市 场冲击最小的时点...不过我看通稿还是留了口子，说偏差太大会引起市场套利，现在偏差 还很大，之后大概率还是会调。”上海一银行交易员称。 中国央行在就此次操作利率上调的答记者问中称，此次公开市场逆回购及MLF中标利率 上行是市场化招投标的结果，主要反映了近期国内外影响市场资金供求因素的变化；如果逆 回购和MLF中标利率和市场利率利差越来越大，就会出现套利空间和不公平，市场定价也会 扭曲。 “观察是否加息则要看是否调整存贷款基准利率，逆回购和MLF中标利率上行并不是加 息。”央行称，从最近一段时间看，利率更富弹性，也有助于去杠杆、抑泡沫、防风险，符 合中央经济工作会议精神。 业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的600亿元人民币三个月期国库现金管 理商业银行定期存款招标，中标利率为4.20%，较上次（2016年10月24日）高125个基点（bp ），因近几个月来货币市场利率上涨较多。 中国央行上次上调MLF利率是在1月24日，当时六个月和一年期操作的中标利率分别为2. 95%、3.1%，均较前期上升10BP。 此后，央行于2月3日亦上调了逆回购操作利率10个bp，当时三个期限品种中标利率依次 为2.35%、2.50%、2.65%，这是2015年1月逆回购重启以来首次调升。 海外市场方面，美联储周三决定升息25个基点，而且今年可能再升息两次，即便就业市 场改善且通胀率攀升。 3月初资金维持稳势，中国央行公开市场上周持续小幅净回笼步伐未改。尽管一季末MPA （宏观审慎评估）考核压力大增，令市场普遍忧虑月底资金面，但结合公开市场及当周MLF 操作仅对冲到期量来看，央行释放的政策信号仍偏谨慎。 中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节 后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆 回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。 除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设 并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规 模的城市商业银行和农村商业银行等。 此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开 行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。 本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币) 回笼 投放 逆回购 （周一） 300 （周二） 400 （周三） 600 （周四） 800 （周五） 待定 正回购到期 -- 逆回购到期（周一 800 ） （周二） 800 （周三） 700 （周四） 1,000 （周五） 600 SLO到期 -- (完) **央行公开市场相关报导 **公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)