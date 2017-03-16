更新版 1-中国债市动态：期现货震荡走强，逆回购和MLF利率上调打压有限

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路透上海3月16日 - 受美联储加息如期落地且表态温和推动，中国银行间债市周四开盘后期现货联袂大涨；中国央行上调逆回购及MLF利率，一度令现券收益率收窄跌幅，但市场情绪很快修复，10年国债期货主力合约价格继续上行，涨幅一度扩至1.2%。

交易员称，央行年内二度上调逆回购利率，对市场负面影响不及前次，MLF(中期借贷便利)涨价配合放量亦减弱冲击。虽然倒逼去杠杆信号仍强，但利空出尽效应下，市场偏多氛围反而进一步加重，早盘长债收益率较前日下行5-6个bp。

交易员透露，10年国债活跃券170004最新成交于3.2825%,较昨日尾盘3.34%走低6个bp；该券开盘成交于3.29%，逆回购及MLF利率上调消息传出后一度反弹至3.32%。10年国开债活跃券160213最新成交收益率为4.07%，早盘最低曾至4.06%，盘中一度回升至4.10%；前日尾盘在4.12%。

“太猛了，对利空基本瞬间消灭，一级口行债也比预期好，”华北一银行交易员称。

华东一银行交易员认为，美联储加息落地前后成为做多窗口期。虽然中国央行紧跟美联储上调逆回购及MLF利率略超预期，但预计市场短期内暂会延续偏强，“多头主力刚进来了，掉转车头没那么快”。

中国央行周四开展800亿元逆回购和3,030亿元MLF操作，各期限逆回购和MLF中标利率均上行10BP，为今年第二次上调。中国央行称，此次公开市场逆回购及MLF中标利率上行是市场化招投标的结果，主要反映了近期国内外影响市场资金供求因素的变化，中标利率上行并不是加息。基于对国内基本面变化和美联储加息的判断，市场机构对中标利率进一步上行已有较强预期。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。

“央行嘴上说不要(加息)，身体还是诚实的。”北京一基金交易员称，央行紧跟美联储加息后上调逆回购利率，并继续强调去杠杆、抑泡沫、防风险，显然还是不想市场过度乐观。

上海一银行交易员表示，上调公开市场及MLF利率将继续提升市场资金成本，但今日未有到期的情况下央行开展MLF新增操作，加上主动表态安抚“并非加息”，可以说是喜忧参半，也无需过度恐慌，“至少跨季好过点了，央妈还是真爱啊”。

一级市场方面，中国进出口银行周四上午招标的一年、三年固息增发债和五年、10年固息新发债，中标收益率/利率分别为3.5151%、3.9226%、4.05%和4.11%，对应投标倍数3.14倍、2.93倍、2.73倍和6.09倍。其中10年期定位低于前日中债估值逾10bp，且获得超6倍的火爆认购亦是近半年来首度。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.08%/4.0725%，上日尾盘为4.1275%/4.1225%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.29%/3.25%，上日尾盘为3.3550%/3.33%。