更新版 1-台湾货币市场：美联储如期升息对台币短率影响不大，关注月底情势

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
* 公债还本资金转松，短率大致持稳 * 短票市场资金宽裕，不如上日保守 * 债券附买回市场台币市场平稳，外币市况稍乱 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北3月16日 - 台湾银行间短率周四持平。交易员表示，美联储一如预期升息，但对未来升息时程并未高于市场预估。台币市场因800亿台币公债还本，资金转松；且大型银行开始承做跨月拆款，交易商对月底平稳的资金情势吃下定心丸。 资调人士称，美国的升息步调暂时对台币市场没有太大影响。台币短率主要还是受到季节因素波动，虽然有大型银行已开始拆出跨月资金，但季底跨月拆款利率料仍将走升至少达0.45%以上。 〞有可能下周会看可不可以跨月，要再衡量一下。〞一家大型银行资调人士说。 美联储（FED）周三决定升息25个基点，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。 资调人士普遍认为，扣除本次升息，若是美国今年还要升息两次，则台湾央行是否能够一直维持利率不变，是个疑问，这也令台湾央行下半年升息机率可能升高。 台湾央行下周四(23日)将召开理监事会议，目前金融市场大多认为央行将维持利率不变。 本地时间17:29 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.657 30.840 台湾加权股价指数<.TWII 9,837.83 9,740.31 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.260% 0.179-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.390% 0.180-0.390% --两周拆款利率区间 0.195-0.370% 0.340-0.380% **短票资金宽裕不若上日保守** 短票方面，交易员指出，美联储一如预期升息，今日台币的市况反倒不若上日保守紧张，有趋松的倾向。尤其是大型金融机构开出跨月的拆款，有效纾解市场的紧张气氛。 他们认为，央行近日冲销金额维持平稳，预期在今日的两年定存单300亿交割后应会倾向维持市场宽松。 〞大型金融机构可能明天会调高短票利率，因为拆款利率开出来了。〞一位大型票券商交易员说。大型银行也表示，未来拆出主要看资金的情况，也会参考其他银行的跨月利率。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.412%，区间在0.32-0.44%，成交量为93.64亿台币；前日加权平均利率在0.419%，区间在0.35-0.44%，成交量为45.73亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.425%，区间在0.41-0.44%，成交量为48.89亿台币；前日加权平均利率在0.420%，区间在0.37-0.44%，成交量为50.91亿台币。 台湾央行周四发行7,171亿台币定存单，发行余额增313亿台币。周五央行定存单到期1,099.5亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备为421亿台币，累计超额准备达3,612亿台币、加计前期1%的超额准备4,941亿台币。 **RP市场平稳，外币市场稍乱** 债券附买回(RP)市场方面，交易员称，美联储(FED)一如预期升息，外币债的美元市场动荡较大，异常忙碌。不过台币市场中的短率尚可维持平稳小多。 他们认为，债券附买回市场普遍多钱，预料央行下周的理监事会议可能不会有太大的动作，不过月底那周就不排除利率有上行的压力。 〞季底那周利率肯定会上，就不知上多少，〞一位大型证券商交易员说。 周四交割央行两年期定存单300亿台币；而周五发行的外债则有：Pfizer发行30年期美元计价债券，金额达10.65亿美元，以及法国兴业银行发行30年期美元计价债券，金额1亿美元。 证券商与金融机构短天期公债RP利率不变，主要成交利率在0.32-0.33%；月内公司债附买回利率亦同于上日的0.42-0.43%；跨月成交利率在0.44-0.45%。 票券商方面债券附买回利率区间也没变化。今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期主要落在0.25-0.26%；月内利率主要落在0.28-0.32%；月内公司债利率主要在0.32-0.34%；跨月利率不变落在0.35-0.40%。(完) (审校 林高丽/张喜良)
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路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。