更新版 1-台湾货币市场：美联储如期升息对台币短率影响不大，关注月底情势

* 公债还本资金转松，短率大致持稳 * 短票市场资金宽裕，不如上日保守 * 债券附买回市场台币市场平稳，外币市况稍乱 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北3月16日 - 台湾银行间短率周四持平。交易员表示，美联储一如预期升息，但对未来升息时程并未高于市场预估。台币市场因800亿台币公债还本，资金转松；且大型银行开始承做跨月拆款，交易商对月底平稳的资金情势吃下定心丸。 资调人士称，美国的升息步调暂时对台币市场没有太大影响。台币短率主要还是受到季节因素波动，虽然有大型银行已开始拆出跨月资金，但季底跨月拆款利率料仍将走升至少达0.45%以上。 〞有可能下周会看可不可以跨月，要再衡量一下。〞一家大型银行资调人士说。 美联储（FED）周三决定升息25个基点，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。 资调人士普遍认为，扣除本次升息，若是美国今年还要升息两次，则台湾央行是否能够一直维持利率不变，是个疑问，这也令台湾央行下半年升息机率可能升高。 台湾央行下周四(23日)将召开理监事会议，目前金融市场大多认为央行将维持利率不变。 本地时间17:29 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.657 30.840 台湾加权股价指数<.TWII 9,837.83 9,740.31 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.260% 0.179-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.390% 0.180-0.390% --两周拆款利率区间 0.195-0.370% 0.340-0.380% **短票资金宽裕不若上日保守** 短票方面，交易员指出，美联储一如预期升息，今日台币的市况反倒不若上日保守紧张，有趋松的倾向。尤其是大型金融机构开出跨月的拆款，有效纾解市场的紧张气氛。 他们认为，央行近日冲销金额维持平稳，预期在今日的两年定存单300亿交割后应会倾向维持市场宽松。 〞大型金融机构可能明天会调高短票利率，因为拆款利率开出来了。〞一位大型票券商交易员说。大型银行也表示，未来拆出主要看资金的情况，也会参考其他银行的跨月利率。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.412%，区间在0.32-0.44%，成交量为93.64亿台币；前日加权平均利率在0.419%，区间在0.35-0.44%，成交量为45.73亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.425%，区间在0.41-0.44%，成交量为48.89亿台币；前日加权平均利率在0.420%，区间在0.37-0.44%，成交量为50.91亿台币。 台湾央行周四发行7,171亿台币定存单，发行余额增313亿台币。周五央行定存单到期1,099.5亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备为421亿台币，累计超额准备达3,612亿台币、加计前期1%的超额准备4,941亿台币。 **RP市场平稳，外币市场稍乱** 债券附买回(RP)市场方面，交易员称，美联储(FED)一如预期升息，外币债的美元市场动荡较大，异常忙碌。不过台币市场中的短率尚可维持平稳小多。 他们认为，债券附买回市场普遍多钱，预料央行下周的理监事会议可能不会有太大的动作，不过月底那周就不排除利率有上行的压力。 〞季底那周利率肯定会上，就不知上多少，〞一位大型证券商交易员说。 周四交割央行两年期定存单300亿台币；而周五发行的外债则有：Pfizer发行30年期美元计价债券，金额达10.65亿美元，以及法国兴业银行发行30年期美元计价债券，金额1亿美元。 证券商与金融机构短天期公债RP利率不变，主要成交利率在0.32-0.33%；月内公司债附买回利率亦同于上日的0.42-0.43%；跨月成交利率在0.44-0.45%。 票券商方面债券附买回利率区间也没变化。今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期主要落在0.25-0.26%；月内利率主要落在0.28-0.32%；月内公司债利率主要在0.32-0.34%；跨月利率不变落在0.35-0.40%。(完) (审校 林高丽/张喜良)