重温稿-中国经济：将出台养老医疗等产业专项债发行指引，激发投资活力--国务院

路透北京3月16日 - 为激发医疗、养老等社会领域的投资活力，中国国务院办公厅周四发文称，将研究出台相关领域产业专项债券发行指引，积极支持相关企业发行公司债券、非金融企业债务融资工具和资产证券化产品，并探索发行股债结合型产品进行融资。

刊登在中国政府网的关于进一步激发社会领域投资活力的意见并称，将推进银行业金融机构创新开发有利于社会领域企业发展的金融产品，合理确定还贷周期和贷款利率；并出台实施商业银行押品管理指引，明确抵押品类别、管理、估值、抵质押率等政策。

“进一步激发医疗、养老、教育、文化、体育等社会领域投资活力，着力增加产品和服务供给，...对于挖掘社会领域投资潜力、保持投资稳定增长、培育经济发展新动能、促进经济转型升级、实现经济社会协调发展具有重要意义。”意见称。

在扩大投融资渠道方面，意见指出，将发挥政府资金引导作用，有条件的地方可结合实际情况设立以社会资本为主体、市场化运作的社会领域相关产业投资基金。

同时，支持社会领域企业用股权进行质押贷款，推动社会领域企业用收益权、应收账款以及法律和行政法规规定可以质押的其他财产权利进行质押贷款。鼓励各地通过设立行业风险补偿金等市场化增信机制，推动金融机构扩大社会领域相关产业信贷规模。

各省级政府应探索允许营利性的养老、教育等社会领域机构以有偿取得的土地、设施等财产进行抵押融资。

此外，发挥行业协会、开发区、孵化器的沟通桥梁作用，加强与资本市场对接，引导企业有效利用主板、中小板、创业板、新三板、区域性股权交易市场等多层次资本市场。

土地政策方面，将医疗、养老、教育、文化、体育等领域用地纳入土地利用总体规划、城乡规划和年度用地计划，农用地转用指标、新增用地指标分配要适当向上述领域倾斜，有序适度扩大用地供给。

“对可以使用划拨用地的项目，在用地者自愿的前提下，鼓励以出让、租赁方式供应土地，支持市、县政府以国有建设用地使用权作价出资或者入股的方式提供土地，与社会资本共同投资建设。”意见称。

税费政策方面，意见称，企业将旧厂房、仓库改造成文化创意、健身休闲场所的，可实行在五年内继续按原用途和土地权利类型使用土地的过渡期政策。（完）

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